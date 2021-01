Karina Cascella, la doccia è bollente. Follower di IG scatenati: “Tanta roba”

Karina Cascella scatena il web: lo scatto dopo la doccia ha stuzzicato i follower che hanno esaltato la sua bellezza e le sue curve bollenti

La showgirl ha pubblicato un post che ha lasciato i follower senza parole. All’uscita dalla doccia e con solo un’asciugamani bianco a coprire le sue curve è apparsa in tutta la sua forte sensualità. Non nuova a certi exploit sul web, la bellezza di origini campane è riuscita a scatenare la passione generale nei suoi confronti. E’ bastato uno scatto ed una semplice frase per accendere le fantasia dei follower: “Momenti di relax😍 #ricordi. E voi dove vorreste trovarvi in questo momento? Curiosa❤️”.