Cecilia Rodriguez infiamma i social con uno scatto bollente: la sorella di Belen senza slip fa il pieno di like e commenti

Continua a stupire Cecilia Rodriguez con i suoi scatti sensuali. La giovane e bella argentina dopo aver superato la crisi con Ignazio Moser continua a mostrarsi in tutto il suo splendore e questa volta si è davvero superata. A confermarlo anche i suoi numerosissimi fan, sempre pronti a sostenerla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez seducente in jeans

La sorella di Belen ha alzato letteralmente la temperatura… Poche ore fa, sul proprio account Instagram ha postato un suo scatto seducente, lasciando tutti senza parole. Nella foto, Cecilia Rodriguez, mette in risalto la sua sensualità indossando un jeans con delle catene.

Come si vede, nel dettaglio, la modella indossa un pantalone a vita alta ma formato da catene a cui lasciano molto libera l’immaginazione. Si perchè è evidente che non indossa gli slip…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

A rendere tutto ancora più piccante la sua posa. Cecilia nel giro di poche ore ha ricevuto una valanga di like e una marea di commenti. In tanti si sono complimentati per le sue forme e sopratutto perchè non è mai volgare…

La giovane modella pronta a diventare mamma?

E mentre Belen sembra stia allargando al sua famiglia, infatti sembra ormai confermata la sua seconda gravidanza, per Cecilia Rodriguez la maternità non sempre così tanto lontana. Durante il lockdown la coppia aveva espresso più volte il desiderio di convolare a nozze e avere un figlio.

La relazione tra la modella argentina e il giovane Moser è nata sotto gli occhi dei riflettori del Grande Fratello Vip nel 2017 e da allora non si sono più lasciati. Man mano il loro sentimento è diventato sempre più forte e ad oggi si sentono una coppia unita e forte.

In una recente intervista, proprio la Rodriguez aveva parlato di questo suo grande sogno: “Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane. Ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo”.