Vediamo insieme cosa ha dichiarato la bellissima Asia Argento, lasciando tutti senza parole, perchè certi della sua partecipazione all’Isola

Tutti pensavano, e speravano di vedere Asia Argento al programma super atteso, ovvero L’isola dei famosi 2021.

Ma, purtroppo non sarà così perché lei stessa ha smentito questa voce, ma vediamo meglio tutti i dettagli.

Asia Argento rifiuta l’Isola dei Famosi: il motivo lascia stupiti

Come sappiamo dalle varie indiscrezioni che si sono sul programma, che inizierà a breve, ovvero L’Isola dei famosi 2021, lei doveva essere una delle concorrenti.

Stiamo parlando di Asia Argento, ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta succedendo, al programma condotto da Ilary Blasi, al posto di Alessia Marcuzzi.

In tantissimi davano per certa la sua partecipazione al programma, per quanto riguarda Asia, ma lei stessa ha smentito il tutto, durante una diretta su Instagram.

Ed ha anche dichiarato le seguenti parole, lasciando tutti a bocca aperta.

“Non ci vado manco morta!”

Ed ha continuato, che non ci andrebbe mai, per nessuna cifra, anche se fosse molto alta, anche se in tanti, credono che non sia assolutamente vero, ma questa è una sorta di depistaggio sulle sue reali intenzioni.

Stando ai fatti, però ad oggi, non sono arrivate conferme da parte di nessuno dei partecipanti che si vocifera parteciperanno al programma.

Vi ricordiamo che i vari nomi che sono stati fatti fino al momento sono:

Giuli Berruti

Eleonora Giorgi

Brandi Giorgi

Nicola Vivarelli

Giorgio Manetti

Jill Cooper

Vera Gemma

Patrizia Rossetti

Quindi al momento possiamo solamente attendere e vedere se realmente Asia Argento non parteciperà al programma come ha dichiarato, oppure se è solamente una chiacchiera per depistare i telespettatori.

E voi cosa ne pensate? Asia Argento sarà nel cast dell’Isola dei Famosi oppure no?