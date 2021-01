Un fan urla fuori alla casa di cinecittà che il GFVip ha subito un nuovo prolungamento e Pierpaolo Petrelli sente tutto e non reagisce bene

I colpi di scena al GFVip non finiscono mai. Nella giornata di ieri è accaduta una cosa che ha mandato in tilt Pierpaolo Petrelli. Il giovane mentre era in giardino con la Ruta e la Salemi ha sentito perfettamente della urla da parte di un fan fuori alla casa. Qualcuno ha ben pensato di “aggiornare” i ragazzi sul prolungamento del reality che a quanto pare dovrebbe finire il 26 febbraio.

Spostata la finale del GFVip: l’ultima puntata in onda il 26 febbraio

Se ciò fosse vero questo sarebbe il secondo prolungamento per il GFVip. Il reality che ricordiamo è iniziato a settembre sarebbe dovuto terminare a dicembre 2020, ma visti gli ascolti la finale era stata posticipata all‘ 8 febbraio. Ora, stando agli ultimi rumors, potrebbe esserci un nuovo cambio di programma e chissà questa volta come reagiranno i concorrenti.

C’è da dire, infatti, che già nei giorni scorsi Tommaso Zorzi aveva intuito qualcosa, e si era detto pronto ad abbandonare il gioco. Una vera e propria crisi che purtroppo ha toccato anche Maria Teresa Ruta…

I fan da casa, però, non capiscono il motivo per cui Alfonso Signorini ancora non lo abbia detto ai ragazzi, e qualcuno dall’esterno ha ben pensato di fare a modo suo. Un appassionato del GFVip si è presentato fuori Cinecittà è ha urlato che il la finale è stata spostata al 26 febbraio.

🚨🚨 Fuori urlano che il programma finisce il 26 febbraio. Non è un’esercitazione. Ripeto, non è un’esercitazione #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/2Vje2kPwos — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 16, 2021

Pierpaolo Petrelli messo a tacere dalla produzione

Pierpaolo Petrelli ha sentito tutto e si è tappato la bocca. Insieme a lui, in giardino erano presenti anche Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta che le ha chiesto di tacere. Il gieffino stava cercando di spiegare all’influencer cosa ha “scoperto” ma la Ruta lo ha invitato a “dirlo dopo”. Molto probabilmente la giornalista curiosa di ascoltare altro e per evitare che il GFVip mettesse la musica gli ha chiesto di non parlare.

HANNO URLATO DEL PROLUNGAMENTO! QUESTA È STATA LA FACCIA DI PIER.

ORA CHE SI FA? Mi tvema il culo ✈️✈️✈️ #tzvip pic.twitter.com/cR3ZJC2Bva — FOLLIA 🤡 (@callmeJessixoxo) January 16, 2021

Purtroppo, la produzione è intervenuta subito chiedendo all’ex velino di non rivelare nulla. Inoltre, i tre sono stati chiamati in confessionale e avvertiti di fare silenzio. Ma a quanto pare, la censura non è terminata qui perchè sembra che sia sparita anche la scena in questione, ovvero la regia ha tagliato il pezzo.