Vediamo insieme per quale motivo, la soap opera super amata, Il paradiso delle signore, non andrà in onda sulla Rai come di consueto.

E’ la soap opera di maggior successo della rai, e stiamo parlando del Paradiso delle Signore, ma stà succedendo qualcosa di particolare.

Vediamo meglio insieme che cosa stà accadendo e per quale motivo.

Il Paradiso delle signore si ferma fan in ansia: svelato cosa stà succedendo

Il questo momento, nel nostro paese stà succedendo veramente di tutto, oltre alla crisi sanitaria in corso, c’è anche una crisi politica.

Due ministre, del partito di Matteo Renzi, infatti si sono dimesse, e per questo motivo i palinsesti televisivi, si stanno modificando di giorno in giorno.

Come prima conseguenza, infatti salta la puntata che doveva andare in onda nella giornata di domani, della soap opera super seguita Il Paradiso delle Signore.

Al suo posto, ci sarà infatti un intervento del Premier Giuseppe Conte, in diretta dalla Camera Dei Deputati.

Domani, ci saranno altre modifiche, ovvero il programma E’ sempre mezzogiorno, e Oggi è un altro non andranno in onda.

Per quanto riguarda, invece, il programma La Vita in Diretta inizierà in netto ritardo, ovvero alle 17.50 circa.

La soap opera, super amata Il Paradiso delle Signore, tornerà regolarmente in onda dalla giornata di martedì 19 gennaio, sempre al solito orario, ovvero dalle 15.55.

La settimana che sta per arrivare, per il programma è ricca di avvenimenti e di colpi di scena davvero impeccabili.

Si scoprirà che Clelia è in dolce attesa di Luciano, e che forse dovrebbe arrivare una nuova capocommessa, mentre Arturo avrà un malore.

Quindi tutto nella norma per i fan della fiction Il paradiso delle signore, c’è solamente un cambio di programma, e voi seguite questo programma?