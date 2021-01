Daydreamer sospeso, Canale 5 cancella la soap: nuova programmazione

DayDreamer le ali del sogno sospesa di nuovo dai palinsesti Mediaset: la soap opera turca cancellata il 21 gennaio.

Brutte notizie per i fan di DayDreamer le ali del sogno. La serie televisiva, purtroppo, è stata sospesa di nuovo e si appresta a subire l’ennesimo cambio di palinsesto. La soap, infatti, non sembra trovare pace, passando da una messa in onda giornaliera a quella del week end. Nonostante gli ascolti non sono stati quelli sperati, Can e Sanem con le loro avventure sono riusciti comunque ad incollare al teleschermo circa 2 milioni di telespettatori. Dopo la pausa natalizia, gli appassionati speravano tanto di rivederli tutti i giorni e invece DayDreamer ha subito un nuovo colpo, scontrarsi con Che Dio ci aiuti e perdendo consensi.

DayDreamer: sospesa la puntata del 21 gennaio

Stando alle ultime notizie circolate sul web pare che DayDreamer la prossima settimana non va in onda. Solo fino a ieri sembrava tutto regolare e invece oggi la brutta notizia. La sopa opera turca non andrà in onda il 21 gennaio e sarà sostituita da L’Ora legale, film di Ficarra e Picone.

Purtroppo, l’esperimento di trasmettere le avventure di Can e Sanem in prima serata non hanno portato ottimi risultati, nonostante i due milioni di telespettatori. Nell’orario pomeridiano, lo share è molto più alto e ora bisognerà capire Mediaset cosa deciderà di fare. D’altronde la stessa rete, almeno per il momento non ha lasciato nessuna informazione certa ma è probabile che DayDreamer verrà collocata di nuovo la domenica prima di Barbara D’Urso.

Le ali del sogno: cosa vedremo nei prossimi episodi

I fan, nell’attesa di capire cosa succederà per l’ennesima volta alla loro soap preferita possono comunque sapere cosa vedranno nei prossimi episodi. Grazie agli spoiler turchi, è possibile svelare le anticipazioni. Nell’ultima puntata di DayDreamer, andata in onda la scorsa settimana, il nuovo personaggio Yigit ha creato molto scompiglio.

Can e Sanem sono sempre più in crisi e la loro storia è quasi completamente al capolinea, nonostante tutti sperano che tra i due ritorni il sereno. Purtroppo, le cose si metteranno molto male, Sanem non lavorerà più alla Fikri Harika e il suo nuovo impiego sarà proprio nella casa editrice di Yigit.