Stefano De Martino è da sempre al centro del gossip. Una volta terminata la travagliata relazione con l’ex moglie Belen Rodriguez, sono stati moltissimi i flirt veri o presunti che gli sono stati affibbiati. Dalla modella Mariana Rodriguez , alla collega Alessia Marcuzzi passando alla sua ex Gilda Ambrosio, nonostante le indiscrezioni su possibili frequentazioni, Stefano De Martino non hai confermato nessuna relazione dichiarandosi sempre single. Storia diversa per la frequentazione con la ex modella quarantenne Mariacarla Boscono. La coppia è stata avvistata insieme diverse volte e secondo i ben informati sarebbe una relazione molto seria. La modella e il ballerino si sarebbero conosciuti subito dopo l’estate e da allora sarebbero inseparabili. Nessuno dei due però in sei mesi di relazione ha voluto rendere ufficiale la storia d’amore tenendo i particolari dei loro incontri riservatissimi.

Purtroppo per la loro privacy sono spesso paparazzati e nelle ultime ore stanno circolando delle foto che farebbero pensare ad una convivenza. Il settimanale Gente ha infatti pubblicato alcune foto della modella romana che entra da sola nel portone della casa milanese di De Martino ed è in possesso di un paio di chiavi. Non è certo che i due siano ufficialmente conviventi ma il fatto che Mariacarla abbia un suo mazzo di chiavi personale fa pensare che siano sulla buona strada. Ed ora che la ex moglie Belen Rodriguez pare sia in attesa di un figlio dal compagno Antonino Spinalbese, mettendosi definitivamente alle spalle il suo passato, potrebbe essere il momento giusto per creare qualcosa di solido anche per il ballerino napoletano.

A quanto pare rispetto all’argentina nota per i colpi di testa sul piano amoroso, Stefano preferisce andarci con i piedi di piombo per essere sicuro della relazione prima di fare passi importanti, soprattutto per il bene del figlio di sei anni Santiago.