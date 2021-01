Il GF Vip 5 prolunga e il web insorge, tra loro anche Natalia Paragoni

La notizia del GF Vip 5 che prolunga la messa in onda non è piaciuta a tanti, tra cui Natalia Paragoni. Ecco per quale motivo.

I social si stanno scatenando in queste ultime ore dopo che è stato dato l’annuncio ufficiale: il Grande Fratello Vip 5 prolunga infatti la sua trasmissione su Canale 5 fino al 26 febbraio, e tra gli altri anche Natalia Paragoni ha fatto sentire la propria voce contro il GF, condividendo una stories nella quale chiaramente riprende l’hashtag #noalprolungamentogf che sta spopolando sul web.

Un vero e proprio moto di protesta è partito nelle ultime ore sui social in risposta alla decisione degli autori del Grande Fratello Vip 5 di prolungare il reality fino al 26 febbraio. Questa è già la seconda volta che la produzione decide di allungare la permanenza dei gieffini all’interno della Casa più spiata d’Italia, che adesso però sono stremati.

Il reality iniziato il 14 settembre infatti si sarebbe dovuto concludere inizialmente a dicembre, poi una prima decisione di estenderne la durata aveva portato grande scompiglio: non più a dicembre ma l’8 di febbraio come data ultima aveva fatto uscire dal gioco Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini prima del termine.

E di nuovo la storia si ripete: invece che l’8 febbraio, la data del termine del reality è stata spostata al 26 dello stesso mese. Un prolungamento meno drastico del primo, quindi, che ha comunque suscitato una forte reazione da parte del web.

Prolungamento GF Vip: anche Natalia Paragoni si oppone

#noalprolungamentogf è l’hashtag che sta spopolando sui social. L’hashtag è stato usato anche da Natalia Paragoni che, lontana dal fidanzato Andrea Zelletta da quattro mesi, ha voluto opporsi ad un’ulteriore prolungamento del reality e ha deciso di esprimere la propria contrarietà tramite una Instagram story. Il Grande Fratello infatti è da ben 123 giorni ormai che tiene lontana l’influencer dal suo amato Andrea Zelletta, concorrente all’interno della Casa.

Ma non è questo il principale motivo per cui Natalia si schiera contro una eventuale prolunga del programma di Canale 5: “Maria Teresa ha avuto un crollo. Rosalinda si sente mancare l’aria. Tommaso ha l’ansia da giorni. Stefania e Andrea sono sempre più giù di morale. Pier e Giulia sono distrutti e li stanno facendo sentire sbagliati in tutti i modi. Sono persone, non oggetti“, si legge infatti nel post ricondiviso nella story di Natalia.

No al prolungamento: la reazione dei social

Della stessa opinione sono tantissimi utenti twitter che sul social ci tengono ad esprimere la propria opinione a gran voce, sperano in un dietrofront degli autori. Di seguito alcuni esempi:

Vi sembrano le facce di persone che stanno bene e che possono continuare questo gioco? #NOALPROLUNGAMENTOGF #tzvip pic.twitter.com/3IU2I0Xn9j — Bubi.J.Fly (@BubiJFly) January 16, 2021

Autori, Alfonso e compagnia bella FATE SCHIFO. Siate riconoscenti a chi vi ha regalato un edizione di successo e aprite quella ca**o di porta rossa perché qua si sta andando oltre i diritti umani. TOMMASO, IO VORREI SOLO VEDERTI FUORI E SERENO 😭💔 #TZVIP #NOALPROLUNGAMENTOGF — Firmato Tommy Z. 🤴💣💥 (@Iry___) January 15, 2021

Se Signorini si permette a dire che il prolungamento lo ha richiesto il pubblico lo denuncio #NOALPROLUNGAMENTOGF #tzvip pic.twitter.com/BHyQPKB2Na — LEONE ASCENDENTE ESAURITA✨ (@zorziland) January 15, 2021

Ad oggi i concorrenti nella Casa ancora non sanno ciò che li aspetta, anche se qualcuno ha già intuito. Alla notizia comunque rimarranno senza parole e c’è il rischio che qualcuno decida di andarsene al termine del contratto senza rinnovarlo. Cosa succederà quando verranno a sapere del prolungamento? Non resta che scoprirlo nella prossima puntata del Gf Vip 5.