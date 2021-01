L’ex velino entra in crisi dopo aver parlato con l’analista del GF Vip, della sua relazione con Giulia Salemi. Ecco cosa ha mandato in crisi Pierpaolo.

Prima crisi nel rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia nata all’interno della casa del GF Vip affronta il primo momento di incomprensione e nervosismo. Dopo quattro mesi di reclusione la tensione è alle stelle e anche se Giulia è entrata nel reality solo meno di due mesi fa, il suo percorso è stato molto discusso e faticoso e la ragazza sembra già fortemente provata. Non aiutano inoltre le pesanti critiche che arrivano sia dai coinquilini del reality, che dal di fuori della casa. Oltre ai fan dei Gregorelli, cioè i supporter della storia d’amore tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci, che non credono nella relazione tra Giulia e Pierpaolo perfino la famiglia di Pretelli al completo, ha deciso di opporsi alla storia d’amore in modo deciso, chiedendo all’ex velino di pensare bene alle proprie mosse. Tutta la polemica che si è creata non sta di certo giovando alla coppia e spesso entrambi sembrano soffrire della situazione. E ieri anche la psicologa del GF è intervenuta innescando ancora più dubbi nella testa del modello romano.

L’analista messa a disposizione dalla produzione per supportare i concorrenti nel loro percorso pare abbia chiesto a Pierpaolo di interrogarsi maggiormente sul perché abbia deciso di iniziare una love story con Giulia, dopo sole poche settimane dalla fine del tormentato rapporto con Elisabetta Gregoraci. La psicologa sostiene che il rapporto con Giulia potrebbe essere mosso da un sentimento sincero oppure più probabilmente da una sorta di “istinto animale”, dovuto un po’ dalla delusione di non aver conquistato Elisabetta e dal lungo periodo di astinenza amorosa all’interno della casa. Dopo la chiacchierata con la consulente Pretelli ha riflettuto qualche ora sulla faccenda poi ha parlato con Giulia all’interno della sauna, raccontandogli il discorso della psicologa e i suoi dubbi sul rapporto. Secondo l’ex velino forse sono state accelerate troppo le tappe della relazione. Giulia però non ci sta e cerca di rassicurarlo.

La bella influencer spiega che secondo lei l’istinto carnale non sarebbe una motivazione del loro avvicinamento visto che ci sono stati solo alcuni baci ed entrambi sono d’accordo del frenare la passione durante la permanenza nella casa.

La Salemi gli ricorda inoltre di avere molta più consapevolezza di se stessa rispetto al passato e che l’unico fine ad oggi non è quello di vincere il GF Vip ma di portarsi “a casa l’amore, cosa che sognavo da tutta la vita”. Una bella dichiarazione d’amore che sembra aver calmato i dubbi dell’ex velino…almeno per adesso.