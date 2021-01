Salvo Veneziano di nuovo contro il GFVip: l’ex concorrente del reality tuona pesanti accuse contro il programma e Elisabetta Gregoraci

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha lanciato pesanti accuse contro il programma e anche Elisabetta Gregoraci. Salvo Veneziano, che ha partecipato al reality per ben due volte, sembra proprio non aver digerito la sua squalifica, lanciando frecciatine a tutti. Questa volta è sceso in difesa di Stefano Bettarini, che come tutti sappiamo è stato anche lui eliminato per una bestemmia. Anche l’ex calciatore non l’ha presa bene e come il collega ha insinuato che qualcuno di potente abbia deciso la sua sorte nella Casa.

Salvo Veneziano getta ombre sul GFVip

Da anni circola sul web una strana voce: Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci avrebbero avuto un lungo flirt. La notizia è subito sobbalzata nei vari siti di gossip, dopo l’arrivo dell’ex calciatore nella casa. Ovviamente nessuno dei due ha mai confermato il pettegolezzo ma a tutti è rimasto impresso un particolare.

Appena Bettarini ha varcato la prota Rossa, la show girl calabrese gli ha sussurrato nell’orecchio “attento a non dire cose”. Che cosa? Si sono chiesti in tanti. Ora, a mettere benzina sul fuoco, cui ha pensato anche Salvo Veneziano, che durante una chiacchierata con Maurizio Sorge, noto paparazzo dei Vip, ha lanciato pensati accuse a l’ex moglie di Briatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

Le pesanti accuse a Elisabetta Gregoraci

Salvo Veneziano è convinto che tra Elisabetta Greograci e Bettarini ci sia stato del tenero. Motivo per cui il GFVip ha deciso di far entrare di nuovo in casa Stefano, con la speranza che il pettegolezzo potesse uscire fuori e creare uno “scandalo”. Stavano con la speranza che lui tirasse fuori qualcosa”, ha ammesso in diretta, il noto pizzaiolo siciliano. Ma le sue accuse non sono finite qui, infatti ha continuato:

“Il problema però è che dietro Elisabetta c’è qualcuno. Stiamo parlando di un colosso che poi è molto amico di personaggi belli forti. Secondo me una telefonata e facciamo fuori Bettarini“. Secondo Salvo, Stefano non è stato eliminato per aver bestemmiato ma per ben altri motivi che nascondono cause più particolari. In una recente intervista, anche lo stesso calciatore ha lasciato intendere la stessa cosa… Sarà davvero così? La Gregoraci è davvero così potente?