Giorgio Manetti, il No al GFVip nasconderebbe un motivo: “Altri progetti”

Giorgio Manetti potrebbe ritornare presto in tv per un nuovo reality. A farlo sapere lo stesso ex cavaliere di uomini e donne a Nuovo

Giorgio Manetti ha confessato in una recente intervista di aver rifiutato l’invito di Alfonso Signorni a partecipare al GFVip. Dietro la sua decisione sembra esserci un motivo molto preciso, che riguarda altri progetti televisivi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato al settimanale Nuovo.

Giorgio Manetti e il motivo per cui ha detto No al GFVip

La partecipazione al GFVip 5 sarebbe stata senza dubbio una buona opportunità per ritornare sul piccolo schermo. Giorgio Manetti nonostante non sia più presente in televisione da diversi anni resta comunque molto amato e seguito dal pubblico.

L‘ex compagno di Gemma Galgani, continua ad incuriosire i suoi fan che sono sempre alla ricerca di notizie che riguardano la sua vita privata. Da quando si è fidanzato con Caterina, ha cambiato letteralmente i suoi progetti futuri, senza però escludere un possibile ritorno a Canale 5.

Ma per quale motivo ha detto di No ad Alfonso Signorini? “Ho detto no al Grande Fratello Vip perchè è un’esperienza che non mi interessa vivere”, ha affermato senza troppi giri di parole. Dopo Uomini e Donne, Giorgio sarebbe pronto a rimettersi in gioco ma solo per qualcosa che lo stuzzica in modo particolare.

L’ex cavaliere di Uomini e donne pronto per L’isola dei famosi

A Giorgio Manetti, dunque, restare chiuso in una casa per mesi non interessa. Durante la lunga chiacchierata con il giornalista di Nuovo, ha spiegato quale sarebbe uno dei reality a cui parteciperebbe con coraggio ed entusiasmo. Il famoso gabbiano, vorrebbe sbarcare a L’isola dei famosi, che quest’anno dovrebbe partire nel mese di marzo.

Un’esperienza che gli è sempre piaciuta e che sarebbe proprio una sfida con se stesso. È vero che ti trovi a condividere le tue giornate con gli altri concorrenti, ha detto ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare gli uni con gli altri”.

Per cui, ha continuato ancora, se decidesse di partecipare al reality lo farebbe in modo solitario, come ha fatto l’ex vincitore Raz Degan. Giorgio prova molta stima per il modello israelinao e lo ha trovato fenomenale nel suo percorso. Per ora, Manetti si è proposto ora bisognerà vedere se mai arriverà la proposta…