Stefano Bettarini e Salvo Veneziano: festeggiamenti contro il Gf Vip “vince la Rai”

Stefano Bettarini e Salvo Veneziano: continuano i festeggiamenti per gli ascolti del Gf Vip che perde, clamorosamente, contro la Rai, vediamo cosa è successo

Stefani Bettarini e Salvo Veneziano hanno ancora il dente avvelenato contro il Gf Vip, entrambi sono stati squalificati dal reality, in due edizioni diverse e per motivi differenti, Bettarini è stato costretto ad abbandonare il programma per una presunta bestemmia mentre Salvo per aver detto delle frasi offensive contro le donne, tutti e due quindi, avendo ancora dei rancori verso il Gf Vip, appena hanno avuto l’occasione hanno subito attaccato il programma, ecco cosa hanno detto i due ex gieffini.

Come dicevamo i due ex partecipanti del reality non hanno mancato l’occasione di scagliarsi contro il programma più seguito d’Italia, nelle scorse ore entrambi hanno ironizzato sugli ascolti, pessimi, del Gf Vip nella serata dello speciale di Capodanno, infatti come registrato dai dati Auditel a trionfare durante la serata dei festeggiamenti per l’anno nuovo è stato L’Anno che verrà, su Rai1, con uno share del 33,9% con ben 8.152.000 telespettatori collegati contro i 2.899.000 telespettatori del Grande Fratello Vip e con lo share di 12,9%, per il reality una bella sconfitta, che ovviamente i due ex gieffini non hanno potuto fare a meno di festeggiare postando la loro felicità sui loro profili social.

Leggi anche->Elisabetta Canalis bollente: La canottiera bianca non nasconde le sue forme

Bettarini e Veneziano frecciatine contro il Gf Vip “tranquilli è solo l’anno che verrà”

La perdita di ascolti nella notte di Capodanno non è passata inosservata a Salvo Veneziano e a Stefano Bettarini che sui solo profili social hanno iniziato a festeggiare la perdita di ascolti del Gf ViP, entrambi hanno voluto sottolineare i dati degli ascolti mostrando ai loro followers la loro felicità per l’accaduto, addirittura Bettarini ha anche commentato il tutto scrivendo “brutto sogno? tranquilli è solo l’anno che verrà” in molti hanno interpreto questa frase come se l’ex calciatore stesse augurando al reality di andare sempre peggio con gli ascolti in Tv. Dello stesso parare è stato il pizzaiolo che ha voluto condividere un articolo cerchiano in rosso le parti in cui viene indicata la differenza di share e ascolti tra Rai1 e Canale 5, ovviamente agli appassionati del reality non è affatto piaciuto questo gesto, tanto da scagliarsi sul web contro i due ex partecipanti del Gf Vip.

Bettarini e Salvo continuano a “festeggiare” degli ascolti del #GFVip che perde contro Rai1. Uno 48 anni e l’altro 45. pic.twitter.com/ADrK9Gu85m — 🎄TrashBoy🎄 (@Trash___Boy) January 1, 2021

Leggi anche->Costantino Della Gherardesca spiazza e dichiara sul vip: “Sogno di sposarlo…”

Vedremo come risponderà sull’accaduto Alfonso Signorini, visto che non è la prima volta che i due ex gieffini attaccano pubblicamente il reality, vedremo se il famoso presentatore difenderà il Gf Vip da queste offese gratuite.