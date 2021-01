Cecilia Capriotti, dopo essere stata nominata lancia un appello ai fan di Dayane Mello che la sostengono dal Brasile, la gieffina grida a gran voce “amo Dayane e amo i brasiliani salvatemi” ecco cosa sta succedendo nella casa del Gf Vip

La puntata del Gf Vip di lunedì 11 Gennaio ha creato molti scompigli tra i concorrenti della casa, soprattutto nel momento delle nomination quando, Alfonso Signorini ha dato la notizia agli inquilini che le donne sarebbero finite al televoto essendo in maggioranza rispetto agli uomini all’interno del reality, ovviamente le ragazze si sono subito allarmate soprattutto per il fatto che le nomination sono avvenute in modo palese e anche perché la maggior parte di loro aveva già deciso di nominare un maschio, alla fine a finire al televoto sono state Dayane, Cecilia e Carlotta, ma a prenderla in maniera negativa è stata proprio la Capriotti che non ha accettato di essere stata nominata dalla sua amica Maria Teresa Ruta, la quale ha anche provate a giustificare ma senza ottenere il perdono della gieffina che ha dichiarato di esserci rimasta molto male.

Ma non è finita qua perché alcuni concorrenti si sono ritrovati a chiacchierare in veranda e hanno iniziato a discutere sulla metodologia del televoto e alcuni di loro si sono travati d’accordo sul fatto che quando finiscono in nomination molte persone, come nel caso di lunedì in cui in nomination erano in 9, non è così svantaggioso dato che i fan possono schierarsi dalla parte di chi meglio credono sia giusto salvare.

A pensarla in questo modo è stata Rosalinda Cannavò, la quale ha spiegato il suo pensiero a Cecilia dicendole “Nel momento in cui si è in tanti in nomination , magari le fan di Dayane salvano me se ci sono solo io, però se siamo entrambe si concentrano le sue su di lei e le mie su di me. Stessa cosa se in nomination va lei, magari i miei fan votano lei, perché siamo molto unite. Però magari sono tutti film che ci facciamo. Si può votare tramite messaggio, app, sito…poi non so. Magari uno ha più profili e vota da quello dei genitori”.

I i vip hanno iniziato a discutere su queste modalità di voto ma a intervenire sull’argomento è stata Samantha De Grenet la quale ha detto rivolgendosi a Dayane “Ma solo in Italia si può votare? Se è pure dall’estero tanti voti suoi” come per farle capire che tutto il Brasile la sta sicuramente sostenendo e salvando, soprattutto grazie a suo fratello che incita con i social i suoi seguaci a votarla per farla rimanere nella casa, infatti ha detto “Tutto il Brasile è con te, hai una nazione”.

Cecilia Capriotti sentendo questa affermazione ha fatto una battuta rivolgendosi al popolo brasiliano e ai fan di Dayane Mello “Brasile siamo amiche. Io adoro il Brasile. Amo Dayane, ma si vede“, qui sotto il video della discussione dell’appello di Cecilia al Brasile.

Rosinha, a gente salva as duas. E Cecília, sai fora KKKKKKKKKKKKK #rosmello pic.twitter.com/XH2BYCXMkZ — Furaca🌙 (@rosmellox3) January 12, 2021

La Capriotti ha provato a lanciare un appello al Brasile, vedremo se riuscirà a salvarsi grazie ai sostenitori di Dayane Mello o se la cacceranno proprio per questo motivo.