Gf Vip, Ariadna, ex di Pierpaolo confessa “preferivo la Gregoraci, Giulia invece..”

Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, dice la sua opinione sul rapporto tra l’ex velino e Giulia Salemi e spiega cosa pensa di Elisabetta Gregoraci “aveva più esperienza“, ecco cosa ha detto

Ariadna Romero ex fidanzata e madre del figlio di Pierpaolo Pretelli, è uscita allo scoperto e ha fatto alcuni dichiarazioni sulla nuova coppia della casa del Gf Vip i Pretelli, cioè quella composta dal suo ex e da e Giulia Salemi, i due sembrano ogni giorno più uniti e affettuosi e stanno vivendo all’interno del reality una romantica relazione, ma la coppia sta ricevendo molti dissensi per questa unione, sia dentro la casa che fuori, ma a turbare maggiormente l’animo dell’ex velino è stata la sua famiglia che si è detta scettica su questa nuova storia d’amore, soprattutto per le effusioni che i due si scambiano davanti alle telecamere che ha detta loro possono infastidire il figlio di Pierpaolo, Leonardo.

Nell’ultima puntata del Gf Vip è entrata nella casa anche Elisabetta Gregoraci per avere un ultimo confronto con il suo ex amico speciale, Pierpaolo, che secondo la showgirl, non si sarebbe comportato bene dopo la sua uscita buttandosi tra le braccia di un’altra donna dopo che aveva confessato di essere innamorato di lei, comunque i due sembrano aver chiarito la situazione e sperano di non incorrere in altri imbarazzanti incontri, ora a dire la sua è la ex compagna di Pretelli, Ariadna e dalle sue parole non sembra essere molto felice della nuova fiamma dell’ex velino, ecco cosa ha detto.

Ariadna, la confessione sui Pretelli “Giulia Salemi è inesperta”

Come dicevamo i parenti di Pierpaolo Pretelli non sembrano accettare questa nuova relazione con Giulia Salemi, ma dalle parole di Giulio è emerso che in realtà loro preferivano Elisabetta Gregoraci come eventuale compagna dell’ex velino, oggi un’altra voce si è aggiunta a questo pensiero, parliamo di Ariadna Romero ex compagna e madre del figlio di Pretelli che in un’intervista ha confessato “con Elisabetta Gregoraci ero felice e beata, ha un altro carattere, Giulia è una brava ragazza, ma la mancanza di esperienza di vede nelle accortezze che non ha” brutto colpo per la nuova fiamma di Pretelli, il quale sicuramente non sarà felice di sentire un’altra voce andare contro la sua nuova relazione.

Ariadna si è detta preoccupata per giovane età della Salemi, sicuramente pensando al fatto che Pierpaolo avendo un figlio è più maturo della Salemi sotto certi punti di vista e che quindi la non esperienza di Giulia sia nel badare al piccolo Leonardo o al non avere le accortezze giuste nel farlo, l’ex fidanzata del velino ha anche manifestato una sorta di preferenza per Elisabetta, probabilmente sapendo che lei è molto più grande e ha anche un figlio, si sente più sicura nel lasciare il suo ex compagno tra le sue mani.

Vedremo la reazione della giovane coppia a questa nuova intervista, sicuramente, come abbiamo già visto nelle scorse puntate, non reagiranno bene di fronte a ulteriori frasi negative sulla loro relazione.