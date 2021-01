Fariba, madre di Giulia Salemi, rompe il silenzio “il flirt con Briatore non esiste”

La madre di Giulia Salemi esce allo scoperto, Fariba Tehrani, ha voluto dire la sua sul percorso della figlia al Gf Vip, in particolare sul rapporto tra Giulia e Pierpaolo Pretteli ha dichiarato”è ingenua” ma ha anche voluto commentare quanto successo con Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito Flavio Briatore, ecco cosa ha detto

Dopo più di un mese dall’entrata di Giulia Salemi, sua madre Fariba Tehrani, ha finalmente rotto il silenzio che le era stato imposto (giustamente) dalla figlia, dopo che nell’ultima edizione del Gf Vip in cui la Salemi aveva partecipato è stata eliminata, per colpa di sua madre che le ha rivelato alcune informazioni dall’esterno che non poteva sapere, per questo motivo Giulia ha implorato Fariba di rimanere al di fuori delle questioni televisive, patto rispettato fino ad oggi, infatti la madre di Giulia era completamente spartita dai riflettori e si era chiusa in un assoluto silenzio, ma finalmente è uscita allo scoperto rilasciando un’intervista e confessando cosa pensa del percorso di sua figlia e in particolare sulla relazione che sta avendo con Pierpaolo Pretelli, vediamo cosa ha detto.

Fariba esce allo scoperto “mia figlia Giulia è ancora un’adolescente”

La madre di Giulia Salemi, Fariba è rimasta nell’ombra fino a qualche ora fa per cercare di proteggere la figlia dai suoi modi “particolari” di fare e per cercare di fare in modo che la figlia potesse decidere del suo percorso in modo libero, senza farsi condizionare da lei, infatti nell’edizione precedenti del Gf Vip, in più di un’occasione Fariba si è intromessa nella storia tra Giulia e Francesco Monte, facendo più volte soffrire la figlia per alcune questioni che le venivano riportate dalla madre, in questo caso però Fariba sta cercando di mantenere un profilo basso proprio per non far stare male Giulia, ha rilasciato un’intervista sul settimanale di Alfonso Signorini in cui interrogata sul rapporto tra Giulia e Pierpaolo ha detto “Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente, vive di istinto e di passione che a volte possono prendere il sopravvento sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, è troppo presto, ma per ora la vedo felice e spensierata.”, diciamo che non ha voluto esporsi più di tanto con i giudizi, soprattutto per quanto successo in passato, sicuramente ha fatto bene a non intervenire con le sue solite frecciatine.

La mamma della Salemi si è mostrata fin troppo gentile con Pretelli, nonostante abbia avuto inzialmente un flirt con Elisabetta Gregoraci poi è uscito il gossip su una presunta storia con la ex fidanzata, Ariadna Romero e ora la relazione con sua figlia, insomma qualsiasi madre avrebbe messo in guardia la figlia da un playboy del genere, ma in questo caso ha voluto tenere un profilo basso e ha anche aggiunto “Non mi stupisce minimamente che Pierpaolo, che è un giovane ragazzo di 30 anni, possa essere confuso. Nella casa vivono in una bolla, quando sarà fuori avrà modo di schiarirsi e idee e capire dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso ad abbracciare e a sostenere mia figlia” questa Fariba fa sul serio è pronta a sostenere Giulia qualsiasi sia la sua scelta.

Fariba: un sostegno alla madre di Pierpaolo e un messaggio per Elisabetta Gregoraci

Oltre a parlare della nuova coppia, i Prelemi, Fariba ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento alla famiglia di Pretelli e ha detto “Mi sembra troppo l’accanimento verso la signora che, in fondo, non ha detto niente di male, ma alcuni fan l’hanno fraintesa e l’hanno attaccata, mi è dispiaciuto per lei. Invito caldamente tutti i fan a mantenere il rispetto sia per la signora Pretelli, sia per Elisabetta Gregoraci e sono sicura che Giulia la pensa come me“ ha voluto mandare un messaggio anche ai fan di Giulia chiedendo di smetterla di insultare la famiglia di Pierpaolo.

Ma non è finita qua, perché la madre della Salemi ha voluto anche parlare di Elisabetta Gregoraci e del suo ex marito Flavio Briatore, in particolare di riferisce al flirt emerso nella casa del Gf Vip in cui la Gregoraci aveva fatto capire che la Salemi ci avrebbe provato con il suo ex marito “A Elisabetta, che tra l’altro mi piace da sempre, dico che il suo ex marito ha dei locali e mia figlia fa l’influencer, ed è a questo che si riduce il rapporto e tutto è confermato da chi era presente. Mia figlia non ci ha provato con Flavio Briatore. Tutto il resto, per me, è fiction“

Vedremo se Alfonso Signorini mostrerà a Giulia questa intervista e vedremo che reazione avrà nel sentire le parole di mamma Fariba.