Malena sarà testimonial e ospite fissa del primo resort a luci rosse. Ecco dove e quando si sono dati appuntamento i fan dell’attrice hard.

Anche se il periodo è ancora incerto ed è difficile programmare le prossime vacanze estive qualcuno pare aver già preparato le valige. Nonostante la pandemia globale l’invito della famosa pornostar Malena sembra aver già raccolto parecchie adesioni. La bella attrice con largo anticipo ha comunicato che farà da testimonial e ospite fisso al Desnuda,un hotel a cinque stelle sul mare Cilento. Non è ancora stato svelato dove si trova esattamente il nuovo resort ma quello che è certo, è che aprirà ufficialmente le sue porte dal prossimo giugno (pandemia permettendo). La location a pochi passi dal mare, promette divertimento di ogni genere per i clienti più disinibiti come scambisti, nudisti e libertini.

Nel video di promozione, Malena descrive tutti i confort del luogo di villeggiatura promettendo un’esperienza indimenticabile. Ci saranno camere con ogni confort pronte ad accogliere anche i clienti più esigenti, inoltre una grande piscina esterna, una riservatissima spiaggia privata perfetta per i momenti di trasgressione e la possibilità di accedere ad un centro benessere. Punto forte sarà l’intrattenimento, grazie alle serate a luci rosse decisamente interessanti organizzate ogni giorno. Il progetto è nato dall’idea di un imprenditore che ha finanziato la struttura affidando a Malena il compito di intrattenere gli ospiti e creare situazioni ad alto tasso erotico. Siamo sicuri che il fascino della pornostar famosa a livello internazionale farà accorrere tantissimi curiosi e ammiratori del suo lavoro.

Intanto sono cominciate le prime proteste da parte degli abitanti della zona non troppo contenti del raduno di cineasti e fan accaniti del porno. Se lo stato confermerà le riaperture delle attività turistiche in estate potrebbe esserci un largo incremento del turismo nel Cilento e siamo sicuri che in qualsiasi caso sarà un’estate caldissima.