GF Vip, Giulia Salemi scoppia con Pierpaolo Pretelli: “Sono stanca”

Giulia Salemi non resiste e scoppia con Pierpaolo Pretelli sfogandosi sulle parole pronunciate dal fratello e dalla madre di lui che si erano detti in disaccordo sulla relazione tra i due. Pierpaolo ha poi consolato la sua dolce metà con delle parole molto premurose che hanno emozionato tutti i fan della coppia. Ecco che cosa si sono detti i due concorrenti più chiacchierati di questa edizione del GF Vip.

Giulia Salemi, dopo svariati tentativi di resistere affrontando da sola le emozioni che la stavano travolgendo, non resiste più e scoppia in uno sfogo con il suo premuroso Pierpaolo Pretelli.

L’influencer non è riuscita a superare le dure parole pronunciate dalla madre e dal fratello di Pierpaolo, intervenuti nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 dichiarandosi sfavorevoli alla relazione tra i due concorrenti. La sua dolce metà però la ha ascoltate con attenzione ha cercato di risollevarle il morale e rassicurarla il più possibile: le parole che le ha dedicato hanno fatto emozionare i telespettatori da casa. Ecco come è andato il dialogo tra i due.

Il triangolo tra Giulia, Pierpaolo e Elisabetta Gregoraci

Questo Grande Fratello Vip non delude: tra le urla e le liti scoppia anche l’amore, e così nelle ultime settimane all’interno della Casa si è formata la prima vera e propria coppia della quinta edizione, formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. non stanno avendo certo vita facile, però, perché ad incombere su di loro c’è l’ombra di Elisabetta Gregoraci, “amica speciale” di Pretelli uscita dalla casa poco dopo l’entrata di Giulia.

Il particolare rapporto che avevano instaurato Pierpaolo ed Elisabetta aveva creato una vasta schiera di fan pronte ad esultare per una relazione tra la Gregoraci e l’ex velino di Striscia la Notizia, e anche per questo non hanno mai visto di buon occhio l’entrata nel reality di Giulia Salemi.

A quanto pare dello stesso parere sono anche i familiari di Pierpaolo: la mamma e il fratello nell’ultima puntata erano intervenuti esprimendosi non molto favorevoli alla sua relazione con la giovane influencer. La cosa sembrava non avere toccato più di tanto Giulia, la quale però in realtà si stava tenendo tutto dentro.

La verità è venuta fuori a galla ieri, quando, dopo che si è isolata ed è stata raggiunta da Pierpaolo, è scoppiata in uno sfogo che l’ha portata anche alle lacrime.

Giulia Salemi e Pierpaolo: il chiarimento

Dopo l’ennesima volta in cui Giulia è apparsa pensierosa Pierpaolo ha insistito per parlarne ed affrontare l’argomento una volta per tutte. “Quando c’è qualcosa che non va e non si parla, diventa sempre più grande quella cosa. Quindi te lo ripeto, che cosa c’è?“, le ha chiesto dolcemente Pierpaolo. Dopo averlo rassicurato sul fatto che non avesse nulla ed avere spiegato che si trattava solo di viaggi mentali suoi, Giulia ha ammesso: “Sono solo più sensibile. Penso, penso, ripenso“.

A pesare sul suo umore sono proprio le affermazioni della famiglia di Pierpaolo, che cerca però di rassicurare la compagna: “Mi sono lasciato andare e lo rifarei. Mio figlio è l’unico pensiero che ho, non è ho altri. L’altro pensiero è qua“, le ha infatti detto.

Giulia Salemi scoppia in lacrime

Ma non è bastato, e Giulia non è riuscita a trattenere le lacrime. “È un’insieme di cose, non puoi fare più di tanto. Sono riflessioni che faccio sulla mia persona“, ha spiegato al preoccupato Pierpaolo, chiarendo come negli anni ha imparato a fregarsene di ciò che dice la gente: “Ho imparato ad essere forte. Però sono stanca che su qualsiasi cosa inerente a me tutti devono metterci il naso e dire la loro. Sono stanca che devo sempre dimostrare e fare, di dover rendere conto, di essere fraintesa, incompresa, di dover dare giustificazioni. Sono stanca di dover dimostrare la persona che sono. Io sono questa, nel bene nel male“.

Poi la domanda per Pierpaolo: come avrebbe reagito l’ex velino nei suoi panni? “Per me sarebbe stato importante vedere la tua reazione alle loro parole nei miei confronti“, ha risposto lui. “Se tu avessi avuto la reazione che ho avuto io, ci sarei rimasto male, di m***a ma mi sarei aggrappato ai tuoi occhi“. E così i due si sono chiariti.