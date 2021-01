Sono venuti a galla nuovi dettagli sul flirt tra Giulia Salemi e Alessio Romagnoli, che si è detto furioso per ciò che è stato rivelato. Ecco come ha commentato il calciatore ha commentato la notizia.

Sono girate velocemente sul web le voci su un presunto flirt tra Alessio Romagnoli e Giulia Salemi, iniziato poco prima che lei entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip 5, e adesso il calciatore è furioso per quello che è stato rivelato. A spiegarlo è il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia che durante la 61esima puntata di “Casa Chi” su Instagram ne ha svelato i dettagli.

La voce sul flirt tra Giulia Salemi e Alessio Romagnoli

Il gossip in questi giorni si è scatenato intorno ad una probabile love story tra la gieffina Giulia Salemi e il calciatore Alessio Romagnoli, che sarebbe iniziata prima che Giulia entrasse nella casa. Le voci avevano iniziato a diffondersi di recente dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip 5 dopo le urla di un gruppo di ragazze fuori dalle quattro mura di Cinecittà che avevano fatto il nome del calciatore, capitano del Milan.

Il loro, molto probabilmente, è stato un modo per avvisare l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli che in questa edizione del Grande Fratello Vip sta iniziando una love story proprio con la Salemi. La gieffina subito aveva assicurato di non avere nulla a che fare con Romagnoli, suscitando però molti dubbi tra i telespettatori, mentre il calciatore non aveva finora detto una parola per confermare né smentire ciò che era stato detto su di lui.

Alessio Romagnoli furioso: la smentita

Ma c’è stato quindi un flirt tra Alessio Romagnoli e Giulia Salemi prima che la showgirl entrasse nella Casa? Sembra che dietro alle voci non ci sia nulla di vero. A fare chiarezza è il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia che nel corso della 61esima puntata di “Casa Chi”, l’appuntamento live su Instagram con i giornalisti della nota rivista, ha svelato la reazione di Alessio Romagnoli alla notizia.

Parpiglia nel corso del suo intervento infatti ha specificato che la notizia del flirt è stata ampiamente smentita dal calciatore, che anzi sarebbe “furioso” per essere finito nell’occhio del ciclone a causa di un gossip inventato. Una fake news quindi: Giulia Salemi e Alessio Romagnoli non sono mai stati insieme.

“Smentisco la notizia su Alessio Romagnoli e Giulia Salemi“, ha dichiarato infatti Parpiglia. “Lui è furioso, non sono mai stati insieme“. Il giornalista fa sapere anche che Alessio non segue Giulia Salemi su Instagram ed è pure fidanzatissimo: ne avrebbe avute le prove direttamente dal suo entourage. “Notizia falsa“, l’ha definita, che per ‘dovere di cronaca’ ha propriamente smentito.

La notizia della reazione di Romagnoli in queste ore sta facendo il giro del web, sorprendendo chi non credeva nella sincerità di Giulia.

Le parole del giornalista saranno però un grande sollievo per Pierpaolo che negli ultimi giorni si sta facendo molti dubbi sul suo rapporto con Giulia e che forse potrà ritrovare un po’ di serenità.