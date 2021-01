Cecilia Capriotti è nell’occhio del mirino: le sue ultime affermazioni su Andrea Zenga hanno fatto infuriare il web. Ecco che cosa ha detto.

Si è accesa una nuova lite all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5: quello tra Cecilia Capriotti e Andrea Zenga è uno scontro che ha infiammato il web. Ma per quale motivo i due concorrenti stanno tanto discutendo? Sembra che a scatenare il botta e risposta tra loro siano state proprio le forti parole che Cecilia ha usato per descrivere il coinquilino, che non ha affatto apprezzato.

“Eliminatela“, inveiscono i telespettatori del reality più seguito di Canale 5. Sui social si sta scatenando in queste ore una vera e propria rivolta contro Cecilia Capriotti, che negli ultimi giorni si sta facendo notare nella Casa per i suoi comportamenti poco graditi sia ai coinquilini che ai fan del programma.

Ma che cosa è successo con Andrea? Il figlio dell’allenatore Walter Zenga ha sbottato dopo aver sentito la frase infelice che Cecilia ha pronunciato sul suo conto. L’attrice ed ex modella, infatti, ha attaccato pesantemente il concorrente con un commento sulla sua storia personale decisamente poco carino.

Le parole di Cecilia Capriotti

È stato in un dialogo con Maria Teresa Ruta che la 44enne ha affermato: “Non fanno fuori uno che fa pena, ha già avuto due clip sulla sua storia“. Il chiaro riferimento era il difficile rapporto di Andrea Zenga con suo padre, sul quale il gieffino si era aperto raccontando davanti alle telecamere i motivi della sua sofferenza. Secondo la Capriotti però quella sarebbe stata solo una tattica per riuscire ad impietosire il pubblico e continuare così la sua avventura all’interno del Grande Fratello Vip 5.

Andrea non si è contenuto e appena ha saputo delle parole di Cecilia ha chiesto infuriato un confronto diretto faccia a faccia con la donna. Un duro colpo, arrivato proprio nel momento in cui tra i due sembrava essere tornato il sereno dopo le incomprensioni sulla nomination durante l’ultima diretta serale del GF.

La lite tra Andrea Zenga e Cecilia Capriotti

Come prima reazione Zenga si è lamentato con Pierpaolo Pretelli che senza ombra di dubbio lo ha difeso, commentando l’uscita della Capriotti come: “Una frase davvero triste“. Poi, Andrea è passato al confronto diretto con Cecilia: “Oggi mi hai detto che con la mia storia voglio fare pena al pubblico. Non mi piace la parola ‘pena’ utilizzata parlando di me. Io non avrei neanche parlato della storia di mio padre. Lì per lì non ti ho detto niente perché mi chiudo, ma ci sono rimasto male“, le ha detto. Cecilia a sua discolpa ha risposto che sarebbe in realtà stato lui a peggiorare le cose. “Io ho detto che fai tenerezza, non era in un’accezione negativa“, ha affermato Cecilia in un tentativo di giustificazione, aggiungendo: “ti ho anche dato un consiglio: ti ho detto di avere più stima di te stesso. Ma io parlavo in generale. Hanno capito tutti. Io mi sono affezionata alla tua storia, perché mi fa tenerezza, ma fidati che hai frainteso”.

Pace fatta quindi perché Andrea, dopo aver ascoltato le ragioni della 44enne, le ha chiesto scusa per l’equivoco. Un gesto che è stato molto apprezzato dai telespettatori che sui social hanno celebrato la maturità di Zenga e si sono invece scagliati contro Cecilia. Di seguito alcuni esempi.

Cecilia che continua a scavarsi la fossa buttando merda su Zenga, un genio così non si vedeva dai tempi di Sonia.#gfvip#tzvip pic.twitter.com/xbFS4iJTtI — Ypsilon 🍃 (@MeliYlenia) January 14, 2021

Quando cercherete la parola “ESSERE SUPERIORI” vi uscirà questo video perché Andrea zenga lo è. Quando cercherete la parola DEFICIENTE vi uscirà invece il nome di CECILIA CAPRIOTTI. #GFvip #tzvip pic.twitter.com/FazFsQgnNl — Principino delle vipere.🐍🍸 (@nelnomedeltrash) January 14, 2021