Gf Vip, 18 Gennaio anticipazioni: Signorini svela il primo finalista

Grandi colpi di scena nella puntata del 18 gennaio del Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini svela il primo finalista

Il 18 Gennaio va in onda una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni, fanno sapere che non mancheranno i colpi di scena e ci saranno anche tante sorprese: una fra tutte, il primo finalista. Infatti, Alfonso Signorini svelerà il nome di colui che sarà immune dalle prossime nomination fino a febbraio. Ma andiamo a vedere con ordine cosa succederà.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: Chi lascerà la casa?

Sicuramente la puntata del 18 gennaio sarà davvero particolare ed emozionante. Le anticipazioni del Grande Fratello Vip, fanno sapere che oltre a svelare il nome dell’eliminato, Alfonso Signorini metterà in chiaro anche altri punti molto importanti, che durante la settimana hanno scatenato polemiche.

I primi spoiler arrivano dalla pagina Instagram ufficiale del reality: “Nella casa non mancheranno nuove e forti emozioni” viene scritto. Cosa succederà? Di sicuro, il conduttore parlerà della love story tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi, ma anche dell duro sfogo di Maria Teresa Ruta avuto nei giorni scorsi.

Ovviamente, ci sarà largo spazio anche per una nuova eliminazione. Ricordiamo che tra i nominati di questa settimana troviamo: Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Stefania Orlando e Dayane Mello. Una di loro dovrà lasciare per sempre il programma e rinunciare al ricco montepremi finale.

Spoiler 18 Gennaio: Signorini annuncia il nome del primo finalista

Stando ai primi rumors circolati sul web, sembra che le due concorrenti maggiormente a rischio al televoto sono Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola. Intanto, sempre secondo le anticipazioni, Alfonso Signorini svelerà anche il nome del primo finalista di questa edizione. Ricordiamo, inoltre, che il GFVip, ancora una volta è stato prolungato e dovrebbe terminare il prossimo 26 febbraio.

Per ora non si sa ancora se a decidere il nome del primo concorrente che accederà all’ultima puntata sarà il pubblico da casa o un televoto oppure una sorta di catena di salvataggio diretto. L’unica cosa certa è che tra i preferiti al momento ci sia Tommaso Zorzi che fino ad oggi ha mostrato di essere un concorrente davvero all’altezza di un reality. Oltre alla sua simpatia, il giovane si è mostrato per ciò che è nella vita di tutti i giorni e i telespettatori si sono affezionati alla sua persona.