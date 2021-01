Maria Teresa Ruta cede alla stanchezza e allo stress dovuti alla lunga permanenza all’interno del GF Vip ed esplode in una violenta crisi isterica. Ecco cosa è successo.

Dopo più di centoventi giorni all’interno della casa del GF Vip anche i caratteri più mansueti e solari cominciano a vacillare. E’ il caso di Maria Teresa Ruta. La bella showgirl è uno dei personaggi più amati di questa stagione e un punto di riferimento per tutti i coinquilini. Un personaggio solare e decisamente naif che fino a qualche ora fa, nonostante i tanti momenti difficili, aveva sempre mantenuto una calma e razionalità invidiabile. Le prove erano state molte, dai problemi nel rapporto con la figlia Guenda Goria, all’episodio di violenza verbale di Filippo Nardi nei suoi confronti.

CAZZO MARIA TERESA HA PERSO LA RAGIONE LETTERALMENTE

CAZZO MARIA TERESA HA PERSO LA RAGIONE LETTERALMENTE

MI SI È RAGGELATO IL CUORE

Ma Maria Teresa era riuscita mantenere una calma invidiabile, superando ogni ostacolo con un sorriso. Ieri però, complici gli ormai 4 mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, la bionda showgirl ha avuto un crollo emotivo sfociato con una crisi isterica molto violenta. Tutto è iniziato durante la cena quando alcuni coinquilini tra i quali Cecilia Capriotti hanno fatto dei commenti su chi russasse durante la notte. Un argomento banale che invece ha scatenato una reazione violentissima in Maria Teresa. La Ruta è usciata in giardino visibilmente alterata e una volta rimasta sola ha cominciato a piangere. Una volta raggiunta dai coinquilini accorsi per capire cosa stesse succedendo è esplosa. Urlando allontana gli amici dicendo che è molto arrabbiata e dopo 120 giorni cominciano ad essere troppe le cose sommate che deve sopportare.



Racconta di non riuscire a dormire proprio per la paura di russare o essere ripresa con la bocca aperta. Un altro problema che sembra tormentarla è il fatto di risultare brutta nelle clip.

La Ruta racconta a Stefania Orlando, di non sentirsi bella, di non essere più giovane ma di non voler ricorrere alla chirurgia estetica per modificarsi. Insomma un crollo emotivo scatenato da futili motivi che sembra nascondere un disagio molto più profondo e accumulato da tempo.