Tommaso Zorzi riceve un aereo che contiene un messaggio importante da Franceso Oppini, ecco cosa gli ha scritto il suo amico speciale

Tommaso Zorzi non riesce proprio a dimenticare il suo caro amico, Francesco Oppini, ieri Zorzi ha ricevuto ben tre aerei e uno di questi arrivava direttamente da Francesco, ovviamente l’influencer non si aspettava un gesto di questo da tipo, soprattutto dall’uomo di cui ha dichiarato di essere innamorato, infatti la sua reazione quando ha visto il messaggio con l’aereo è stata di incredulità come si può vedere dal video qui sotto, ma scopriamo cosa cosa conteneva la dedica mandata dal figlio di Alba Parietti.

Come dicevamo ieri Tommaso ha visto sorvolare sopra la sua testa ben tre aerei e quello di Francesco è stato l’ultimo in ordine cronologico, ovviamente è stato anche quello che a Zorzi ha fatto più piacere ricevere, nonostante anche gli altri due mandati dai suoi fan l’hanno reso molto felice, l’influencer stesso ha dichiarato “non me lo sarei mai aspettato” vedendo il messaggio del suo caro amico e l’ha ringraziato per questo bellissimo gesto urlando al cielo ha detto “Amore, grazie. Grazie, Franci. Mi manchi” ma cosa c’era scritto sullo striscione portato dall’aereo? scopriamolo.

Tommaso Zorzi il dolce messaggio dell’amico Oppini “non sei solo”

Francesco Oppini è riuscito a sorprendere Tommaso inviandogli un dolce messaggio tramite un aereo, ovviamente si è organizzato con i fan che tifano per la loro coppia e nello striscione c’era scritto “tommy resisti. Non sei solo. Noi con te. Fan e Fra“. Messaggio di incoraggiamento che ha fatto emozionare l’influencer e che ha fatto capire di aver apprezzato moltissimo, soprattutto perché mandato dalla persona di cui ha dichiarato di essere innamorato, anche se cosciente che questo è un amore impossibile, visto che Oppini è fidanzato e etero.

Anche tutti gli altri inquilini della casa sono rimasti sorpresi ed entusiasti di questo aereo, tanto da far partire un lungo applauso dedicato alla coppia, poi Tommy e Pierpaolo hanno iniziato a fare il conto di quanti aerei hanno ricevuto a testa, Zorzi ha ricevuto ben 23 aerei mentre l’ex velino 25, una gara che sembra essere ancora aperta fin quando uno dei due sarà costretto ad abbandonare la casa. In un secondo momento i vipponi hanno iniziato a ricordare, i bei vecchi tempi, quando Oppini era ancora in casa e passava dei momenti indimenticabili con Tommaso.

Vedremo nella prossima puntata se Alfonso Signorini farà rivivere alla coppia i loro best moment vissuti all’interno della casa del Gf Vip, sicuramente farà piacere ad entrambi.