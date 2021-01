Nicole Mazzocato rivela tutta la verità sul flirt con Mario Balotelli

Nicole Mazzocato prende parola e svela tutta la verità sul suo flirt con Mario Balotelli: cosa è successo a Capodanno? Ecco che cosa ha detto.

Sulle voci che stanno girando nelle ultime ore sul presunto flirt tra il calciatore Mario Balotelli e Nicole Mazzocato ha preso parola proprio quest’ultima ed ha svelato così la verità su che cosa sia realmente successo tra i due a Capodanno. Ciò che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere tramite il portale “Very Inutil People” ha stupito tutto il web, ecco che cosa ha detto.

Mario Balotelli e Nicole Mazzocato, flirt in corso?

Secondo le indiscrezioni che negli ultimi giorni circolano velocemente nel web e che stanno facendo impazzire tutti i fan del calciatore, Mario Balotelli avrebbe un nuovo flirt in corso, e la sua dolce metà sarebbe un volto della Tv noto in particolare ai fan di Uomini e Donne. Nicole Mazzocato, infatti, la 30enne alla quale è stato attribuita la love story con Mario, è un’ex corteggiatrice del famoso dating show condotto da Maria de Filippi. Nicole a Uomini e Donne aveva partecipato nelle vesti di “pretendente” di Fabio Colloricchio, al quale era riuscita a rubare il cuore: i due infatti erano usciti insieme dal programma e avevano avuto una lunga storia d’amore che si era conclusa dopo diversi anni all’inizio del 2019.

Nicole con Mario Balotelli sembrava avesse passato insieme tutta la notte di San Silvestro e che avesse iniziato con lui un flirt. Ma probabilmente così non è, che sia stato tutto un fraintendimento?

Nicole Mazzocato: la verità sul flirt

Subito dopo le prime indiscrezioni nessuno dei due interessati si era mai espresso. Ma adesso che le voci si stanno spargendo a macchia d’olio e stanno riempiendo le pagine dei giornali di cronaca rosa Nicole ha deciso di rompere il silenzio e di svelare tutta la verità su quello che realmente sta accadendo tra i due.

L’ex corteggiatrice ha deciso di rivelare come stanno realmente le cose tramite “Very Inutil People”, che l’ha contattata per parlare dell’argomento. Ed è così che ha messo a tacere tutte le voci che la vedevano impegnata con il calciatore.

Come lei stessa ha affermato, infatti, non è affatto vero che a Capodanno ha visto Balotelli e, anzi, secondo a quanto ha detto non lo avrebbe visto nemmeno nei giorni successivi e anzi sarebbe persino più di un anno che i due non si incontrano.

L’ultimo dell’anno l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo avrebbe invece passato in compagnia degli amici più stretti, con i quali ha detto addio al 2020 e ha festeggiato l’inizio dell’anno a venire. Festeggiamenti che si sono svolti nel modo più sobrio possibile, affermazione che ha così smentito anche un’altra voce, che la vedeva, oltre che in compagnia di Balotelli pure un po’ su di giri a causa dell’alcool.

Insomma, le parole di Nicole Mazzocato distruggono quello che si è rivelato essere un castello di sabbia sul flirt con il famoso calciatore. Ma se si trattasse di una copertura? In effetti “Investigatoresocial”, il profilo Instagram che per primo ha diffuso la notizia, già lo aveva previsto, dato che nelle stories di Capodanno della Mazzocato Balotelli non appariva mai e secondo il profilo quella era una mossa architettata a dovere.

In ogni caso per ora le voci sembrano messe del tutto a tacere, non resta che aspettare per capire se anche Mario Balotelli si esprimerà a riguardo.