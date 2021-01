Il calciatore bresciano avrebbe fatto breccia nel cuore dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato. Ecco i particolari della loro storia d’amore.

Mario Balotelli inizia il 2021 con una nuova bellissima fidanzata che arriva direttamente dagli studi di Uomini e Donne. Le voci erano nell’aria già da diverse settimane ma ora si sono aggiunti dei tasselli che potrebbero confermate la frequentazione. Il giocatore bresciano avrebbe fatto breccia nel cuore di Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice e poi fidanzata di Fabio Colloricchio. Il tronista e Nicole sono usciti insieme dal programma di Maria De Filippi e dopo una lunga storia d’amore si sono detti addio ufficialmente nel 2019. Oggi la bella Nicole avrebbe messo un punto definitivo al suo passato e secondo il profilo Instagram Investigaresocial avrebbe iniziato una nuova storia d’amore proprio con Mario Balotelli. I due sarebbero stati avvistati insieme durante le vacanze di Natale e la notte di Capodanno avrebbero passato una romantica serata insieme durante la quale, secondo dei testimoni, avrebbero anche bevuto qualche bicchiere di troppo. Dopo l’avvistamento del primo gennaio però non erano arrivate più segnalazioni della neo coppia e sembrava che la storia fosse già chiusa. Negli ultimi giorni però si è aggiunto un tassello che sta facendo sperare i fan della coppia.

Secondo molti dei loro followers più attenti i due avrebbero pubblicato delle storie Instagram separatamente ma che avevano in comune lo stesso sfondo. Il background inoltre sarebbe proprio la casa bresciana del calciatore. Non ci sarebbero quindi dubbi sulla loro frequentazione. Se confermata per Balotelli non sarebbe la prima relazione con una ex partecipante di Uomini e Donne. Solo qualche mese fa erano insistenti le voci su una sua storia con Alessia Messina, che partecipò come corteggiatrice di Amedeo Andreozzi. La storia non è mai stata confermata e neanche smentita dai diretti interessati ma pare che come spesso accade nella vita sentimentale di Mario, sia stata una toccata e fuga, terminando dopo poche settimane.