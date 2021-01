Dopo il selfie pubblicato su Instagram da Carima con Antonella Elia, molti fan si stanno domandando se la ragazza entrerà come prossima concorrente del GF Vip. Ecco cosa succederà.

Il selfie di Carima e Antonella Elia ha scatenato numerose domande sul web. I fan dell’ideatrice del tormentone social “tapiji nder c**o Emily“ ora sono in attesa di vedere cosa succederà nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip. Carima entrerà come concorrente? Cosa succederà?

E invece no, infatti secondo diversi rumors il ciclone Carima non sarà una partecipante del reality, ma probabilmente entrerà nella casa più spiata d’Italia solo per avere un confronto con una persona che l’ha fatta molto innervosire: Samantha De Grenet. La concorrente infatti, alla domanda se lei conoscesse o meno Carima, la sua risposta è stata: “Ah sì, ma è quella grossa, di colore? Lei è tanto…carica (facendo, secondo molti, riferimento al peso dell’influencer). Non è il mio genere“.

Leggi anche–> GF Vip, Antonella Elia contro Samantha De Grenet: “Sei grassa”, il web si infuria

Affermazioni che hanno subito ricevuto risposta da parte della tiktoker che in una diretta Instagram ha detto duramente: “Faccio questa diretta, anche un po’ seria, perché sono rimasta sbalordita e anche male, perché finché giochiamo va bene, ma questo è bodyshaming. Una signora dello spettacolo molto famosa, la De Negret, so che si chiama De Grenet, ma io dico De Negret, nella casa del Grande Fratello Vip mi per**lava, chiedeva chi fosse Emily nonostante già lo sapesse. Io non mi stupisco di non essere il suo genere, perché ci sta di non piacere a tutti. Quello che io contesto è il bodyshaming che lei ha fatto e lei cercava proprio di per**larmi“.

Carima però oltre a esprimere il suo parere su Instagram ha chiesto espressamente al GF Vip che le fosse permesso di incontrare la showgirl per un confronto faccia a faccia: “Non si può permettere di prendermi in giro. Chiedo al GF un confronto, un diritto di replica. Se mi serve per farmi vedere? Sì anche ovvio, ma queste cose non vanno fatte. Mancava solo che mi diceva che sono una neg*a cicciona. Mancava solo questo ed eravamo apposto. Perché mi devo fare insultare dalla De Grenet?! Non può permettersi di insultare una madre“.

Cosa succederà in puntata? Ne vedremo delle belle.