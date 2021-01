Barbara D’Urso è stata attaccata duramente sui social: la conduttrice infatti ha ricevuto diversi commenti negativi dopo aver pubblicato uno scatto online. Ecco di cosa è stata accusata.

Barbara D’Urso è stata attaccata duramente sui social: la conduttrice infatti ha ricevuto diversi commenti negativi dopo aver pubblicato uno scatto online. Ma di cosa è stata accusata? La D’Urso sta per tornare in tv con i suoi programmi, dopo un periodo di pausa dovuto alle feste e alla riprogrammazione delle reti Mediaset. Negli ultimi giorni di riposo Carmelita, come la chiamano i suoi followers, ha voluto condividere con i suoi fan sui social attimi di quotidianità, foto e video che la ritraevano con amici e famiglia a brindare alle feste e al nuovo anno.

Ma qualcosa non è stato molto apprezzato: le ultime foto pubblicate sui suoi canali social, infatti, hanno scatenato una vera e propria polemica, una pioggia di critiche e commenti negativi. Barbarella ha condiviso alcuni selfie insieme al suo cane Argo e fin qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che molti fan hanno notato che la presentatrice di Canale 5, si è fatta prendere tropo la mano con le modifiche del proprio volto, stravolgendo i suoi lineamenti e levigando troppo il viso. Alcuni hanno subito commentato: “Mia nipote a 8 anni ha più rughe“, “Non sembri manco te in queste foto boh photoshop a go go“, ha aggiunto un altro utente, “Sembra di rivedere la reincarnazione di Michael Jackson: stesso naso! Che artista nel ritocco!“, ha ribadito un’altra follower.

Oltre i numerosi commenti sotto gli scatti, è subito arrivata anche la stoccata di Selvaggia Lucarelli che in un tweet ha scritto: “Trovo molto bella questa cosa di aggiungere il colore alle vecchie foto in bianco e nero. Tra l’altro Argo è morto ormai mezzo secolo fa ma resta sempre un gran cane“. Ad oggi, Barbarella non ha ancora risposto ai duri attacchi e non ha neppure cancellato le foto che hanno fatto tanto scalpore. Ne parlerà nei suoi salotti? Staremo a vedere.