Giacomo Urtis, dopo essere stato eliminato dalla casa del Gf Vip, fa una proposta alla famosa conduttrice, Maria De Filippi,””ti chiedo aiuto” scopriamo di cosa si tratta

Giacomo Urtis è stato definitivamente eliminato dalla casa del Gf Vip, è riuscito a rimanere nel reality quasi per due mesi, contro le aspettative di tutti è anche riuscito a conquistare il cuore dei telespettatori che hanno scoperto un Giacomo nuovo, sensibile e reale, non finito come la sua apparenza, per questo motivo gli utenti sul web, quando hanno scoperto che sarebbe stato lui l’eliminato della serata, hanno fatto una sorta di protesta con il reality.

Adesso il chirurgo è tornato a casa, tra l’affetto dei suoi famigliari e anche lui non si aspettava di avere tutto questo successo, infatti un’intervista ha dichiarato di essere sorpreso da tutta questa popolarità e che è stupito di tutto l’amore ricevuto dal pubblico, oltre a questo ha anche confessato di aver ricevuto moltissime proposte di lavoro “mi hanno scritto cantanti che non conoscevo, ho avito proposte di lavoro assurde, ma continuerò a fare il medico” l’intento di Urtis è quello di proseguire nella sua carriera di chirurgo ma non abbandona di certo il mondo dello spettacolo.

Giacomo ha anche voluto ringraziare il Gf Vip per tutto questo successo ricevuto “molti addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo si erano fatto un’idea di me sbagliata, ma grazie al Gf Vip sono riuscito a recuperare, grazie ad Alfonso Signorini mi fermano per strada e vogliono autografi”

Giacomo Urtis come dicevamo non abbandona di certo l’amato mondo della televisione e dello spettacolo, infatti ha dichiarato che al momento sta studiando recitazione per diventare attore, su questo suo nuovo percorso ha confessato di essere molto felice e che anche i suoi genitori, in particolare suo padre, è molto fiero di lui e che gli sta tenendo tutti i conti sotto controllo per non fargli spendere tutti i soldi.

Leggi anche->Matrimonio a Prima Vista Italia 6, al via tra poco: ecco dove e quando

Giacomo Urtis a Maria De Filippi “ti chiedo aiuto, portami sul trono”

Giacomo ha fatto un appello alla queen di Canale 5 “adesso vorrei trovare l’amore, ma nessuno mi vuole” come ben sappiamo Urtis soffre molto il fatto di non avere ancora un partner, per questo motivo si rivolto alla presentatrice chiedendole “chiedo aiuto a Maria De Filippi: portami sul trono gay“, se Maria accettasse la sua proposta, Urtis, avrebbe l’occasione di conoscere moltissimi ragazzi e forse riuscire ad innamorarsi.

Leggi anche->GF Vip, caos in casa: “Giulia è fidanzata”. Pierpaolo vuole spiegazioni

Vedremo se Maria accetterà questa strana proposta e se finalmente Giacomo riuscirà a trovare il vero amore, non ci resta che aspettare la risposta della presentatrice.