Tommaso Zorzi disperato, sbotta contro il Gf Vip “non possono fare così” VIDEO

Tommaso Zorzi è venuta a conoscenza di un fatto che l’ha molto turbato, per questo motivo si è scagliato contro il Gf Vip, il motivo? ha scoperto che il reality non finirà l’8 febbraio ed è sbottato contro il programma, vediamo cosa è successo

Nella casa del Gf Vip sembra i concorrenti stiano arrivando al limite dello stress, dopo la crisi di Maria Teresa Ruta che si è lasciata andare a un crollo emotivo anche altri vipponi stanno risentendo dei troppi giorni di isolamento tra quelle quattro mura, a preoccuparsi dello stato psicologico dei gieffini sono stati per primi i loro parenti, che vedendo le loro reazioni si sono scagliati contro il programma chiedendo ad Alfonso Signorini e agli autori di non prolungare maggiormente il reality o quanto meno di avvisare i loro cari che secondo loro stanno tirando avanti solo perché vedono la fine del programma sempre più vicina.

Infatti come aveva dichiarato Signorini il programma dovrebbe finire l’8 febbraio ma, nelle ultime puntate, il presentatore ha confessato che il reality potrebbe ancora essere prolungato di qualche mese, notizia che sicuramente destabilizzerebbe moltissimi dei veterani del Gf Vip che sono all’interno della casa da ben 4 mesi. Come i famigliari dei vipponi avevano previsto è accaduto il peggio, cioè Tommaso Zorzi è venuto a conoscenza del fatto che probabilmente il reality non finirà l’8 febbraio ma verrà prolungato ancora, ovviamente la sua reazione non è stata di felicità vediamo cosa è successo.

Leggi anche->GF Vip, sfogo di Maria Teresa Ruta: Filippo Nardi commenta e poi cancella. È polemica

Tommaso Zorzi infuriato contro il Gf Vip “non possono tenere le persone così”

Tommaso Zorzi nelle ultime ore è entrato in una profonda crisi dopo essere venuto a conoscenza di un fatto che l’ha molto turbato, quando è uscito dal confessionale i compagni hanno notato un cambiamento nel suo stato d’animo, per questo gli hanno chiesto cosa fosse successo e lui con quasi le lacrime agli occhi ha detto “Sono andato in confessionale e gli ho detto ‘ditemi solo che finisce l’8’. Cosa mi hanno risposto? Non lo sappiamo!”. Ovviamente gli altri inquilini della casa che hanno assistito alle dichiarazioni di Zorzi sono rimasti sotto shock, la stessa Stefania Orlando ha esclamato “No vabbè, questo non va bene” e anche Zorzi infuriato ha aggiunto “Non si può. Possono dare una risposta del genere e tenere le persone così?“.

Dopo qualche minuto, Zorzi è andato in cucina dagli altri concorrenti e li ha messi al corrente sulla questione confessando anche a loro che probabilmente il reality subirà un prolungamento, tutti i vipponi sono rimasti sconvolti dalla notizia e hanno deciso che nel caso fosse vero si ribelleranno al Grande Fratello.

Leggi anche->Gf Vip: notizia shock, svelati i nomi dei due ex vipponi con un flirt in corso

Quindi tutti i concorrenti sperano che il reality terminerà nella data che gli era stata detta, cioè l’8 febbraio, vedremo nella puntata di stasera se Alfonso Signorini confesserà ai vipponi le loro sorti.