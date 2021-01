Pamela Prati, bellezza intramontabile: “Tu non smetterai mai di splendere”

Pamela Prati, bellezza senza tempo: follower di Instagram senza parole davanti alla sensualità ed alla bellezza della showgirl che continua a stupire anche dal web

La showgirl di origini sarde sembra stia attraversando un periodo particolarmente felice della sua vita. Caratterizzato da una forte presenza sui social e da una passione sconfinata dei follower di Instagram nei suoi confronti. Tutto merito dei filtri? In verità delle critiche sul suo conto si sono avute da parte di qualche suo detrattore che le ha mosso qualche critica sotto i post che pubblica. Ma parliamo di una netta minoranza, in quanto ci si può rendere conto che nei suoi confronti c’è un grandissimo amore dalla stragrande maggioranza dei follower. Che sembrano impazzire per la sua solarità che esprime in ogni sorriso. Ma anche tanta perfezione fisica balza agli occhi di chi passa per il suo profilo. Che nelle ultime settimane ha collezionato numeri importanti.

Pamela Prati rimane un personaggio amatissimo, ma anche seguito, dai follower. La showgirl ha querelato qualche giorno fa Cecilia Capriotti per delle sue esternazioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’attrice, parlando con Tommaso Zorzi ed altri concorrenti, si è lasciata andare in una frase che ha colpito molto la showgirl. Il riferimento è al famoso “Pratigate” ed il matrimonio inesistente con il personaggio Mark Caltagirone. “Un caso clinico” avrebbe detto. Questa affermazione avrebbe fatto scattare l’azione legale nei confronti dell’attrice. In ogni caso la showgirl sui social appare rinata ed in grandissima forma fisica. Gli scatti che pubblica ed i video che posta mettono in risalto le sue qualità fisiche che ottengono un gran numero di consensi. Con lei possiamo tranquillamente affermare che il tempo si sia fermato, e che a 62 anni resta una delle donne più affascinanti in circolazione. Siete d’accordo? Vi diamo la possibilità di commentare il post della showgirl che abbiamo pubblicato sotto.