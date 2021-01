Scontro di fuoco tra Alessandra Celentano e Elena D’Amario in sala prove. Tra le due volano parole forti e offensive

Pochi istanti fa durante il daytime di Amici è andato in onda uno scontro di fuoco tra Alessandra Celentano e Elena D’Amario. La ballerina professionista è stata chiamata in causa da Lorella Cuccarini, attualmente a casa, per “controllare” la sua allieva Rosa Di Grazia, che da settimane subisce sgridate non leggere dalla collega di ballo. Così la giovane coreografia, assistendo alla lezione si è accorta che Rosa è troppo sotto sforzo e secondo il suo, Alessandra dovrebbe concederle più tempo. A quel punto tra le due professioniste è scoppiato il caos. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Amici: Alessandra Celentano caccia Elena dalla sala prove

Chi segue Amici, sa benissimo quanto Alessandra Celentano non ami farsi dire ciò che deve e non deve fare con i suoi allievi. Elena D’Amario, con molta educazione e gentilezza le ha fatto solo notare che Rosa trova tutte queste difficoltà solo perchè per lei è un lavoro nuovo ed ha bisogno di più tempo e meno “sgridate”.

Un pensiero non condiviso dalla Maestra che ha perso letteralmente le staffe. La Di Grazia, intanto, dopo un ora e mezza di prova, è apparsa molto amareggiata, soprattutto perchè si è sentita in colpa per quanto stava accadendo. Alla fine della discussione Alessandra ha più volte invitato la D’Amario a lasciare la sala “perchè aveva visto abbastanza”.

Elena D’Amario richiama la Maestra: la parola handicap mi sembra eccessivo

Elena D’Amario e la Celentano hanno avuto circa 20 minuti di discussione. La Maestra si è molto irritata per aver ricevuto il suggerimento della ballerina e coreografa della scuola di Amici. La giovane napoletana, ha sottolineato quanto rispetti il suo lavoro e il suo modo di fare ma in questo caso, forzare con Rosa non sarebbe servito a nulla… anzi.

“La ripetizione così fatta può nuocere” ha detto Elena cercando di tutelare la salute della Di Grazia. La Celentano però ha continuato con la sua tesi arrivando a dire addirittura che l’allieva mostra degli handicap. La D’Amario è subito intervenuta, facendole notare in particolare la gravità del termine usato. Di conseguenza, l’insegnante per ridimensionare ha precisato che la sua affermazione fosse riferita alla danza e non ad altro…