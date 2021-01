Lorella Cuccarini positiva al Covid: il collegamento con Amici da casa

Anche Lorella Cuccarini ha il Covid – 19: parteciperà al pomeridiano di “Amici” da casa. Ecco come sta e quali sono le sue attuali condizioni.

Anche Lorella Cuccarini si aggiunge alla lista dei famosi che sono alle prese con il Covid- 19. Lo fa sapere lei stessa ai numerosi fan che la seguono sui social, pubblicando una fotografia della sua postazione allestita appositamente per il collegamento con “Amici” da casa. La conduttrice televisiva ha anche aggiornato i followers sul proprio stato di salute: ecco le sue parole.

Lorella Cuccarini, per lei collegamento da casa

Lorella Cuccarini è positiva al Coronavirus, andando così ad aggiungersi alla già lunga lista dei noti volti della tv che in questi ultimi mesi hanno contratto il temuto Covid -19. La fotografia che ha pubblicato su Instagram per informare il web della sua condizione parla chiaro: per la prossima puntata pomeridiana di “Amici“, il talent show di Maria De Filippi nel quale la Cuccarini svolge il ruolo di insegnante, Lorella parteciperà da casa, collegandosi tramite videochiamata.

Da casa propria, in una stanzetta che fa da studio, ma con luci e apparecchiature professionali: così Lorella parteciperà ad “Amici”. Una “postazione d’emergenza” creata appositamente per questa situazione straordinaria. Trovandosi in isolamento, infatti, l’insegnante del talent non potrà recarsi fisicamente in studio e ha dovuto così ingegnarsi per trovare un set apposito.

Il messaggio su Instagram

Fortunatamente, come fa sapere scrivendolo nella didascalia, la Cuccarini sta bene: “Ecco la mia postazione per la prima puntata di Amici del 2021. Il Covid è arrivato anche a casa nostra. Per fortuna, pochi sintomi e una guarigione rapida. Ora sono in attesa del tampone negativo. Grazie per tutti i messaggi di affetto!“.

Un messaggio rassicurante, quindi, per tutti i fan, che sono stati sollevati alla notizia che almeno per ora la conduttrice televisiva è quasi del tutto asintomatica. Resta comunque tanta apprensione per come la malattia potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni, ma l’affetto dimostrato dai supporter è tanto.

“Sei sempre super, anche da casa“, ha commentato un follower; “Forza, sei forte!“, le scrive qualcun altro; o ancora: “Torna presto perché amici ormai non può fare a meno di te!“.

Insomma una vera e propria ondata di affetto e di supporto da parte di tutti i suoi seguaci sui social e dai fan di “Amici”.

