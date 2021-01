Ancora una volta Dayane rischia di essere squalificata dalla casa del Gf Vip, questa volta, sul web, circola il video di una presunta bestemmia, ecco la verità

Dayane Mello, ancora una volta, rischia di dover abbandonare la casa del Gf Vip, il motivo? il video in cui dice una presunta bestemmia sta facendo il giro del web, moltissimi utenti stanno mettendo in dubbio le sue parole, ma scopriamo insieme la verità dei fatti. Ieri sera la modella brasiliana e la sua amica speciale, Rosalinda Cannavò, erano intente a scherzare e stuzzicarsi allegramente ed è in questo momento in cui gli spettatori hanno notato che Dayane abbia detto alcune parole blasfeme, vediamo di cosa si tratta.

Leggi anche->Tommaso Zorzi è il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi? I dettagli

Dayane Mello deve abbandonare la casa? ecco la verità sulla bestemmia

PAZZESCA DAYANE MELLO CHE DOPO CHE FOTO MADONNA CI REGALA UN’ALTRA BESTEMMIA CHE IN REALTÀ NON È UNA BESTEMMIA ANIMALE DA REALITY CONFIRMED #GFVIP pic.twitter.com/BATBjCVzG1 — È TINDER, NON IL GRANDE FRATELLO VIP (@vincycernic95) January 8, 2021

Dayane Mello, è stata pesantemente attaccata sui social per una presunta bestemmia, ma come si può vedere dal video qui sopra, si è lasciata sfuggire una frase in spagnolo “por Dios” che in italiano vuol dire “Dio mio”, quindi si tratta di una parola che non porterà a nessuna squalifica, non avendo offeso o mancato di rispetto a nessuno.

L’esclamazione della modella può avere diverse varianti come “santo cielo, per carità o per l’amor di dio”, insomma tutto tranne che una bestemmia o una blasfemia, molti utenti sui social sono stati costretti a cancellare i commenti in cui gridavano alla squalifica della brasiliana per le innumerevoli critiche ricevute da altri utenti in cui rispondevano “imparate lo spagnolo, nessuna bestemmia“.

Per il momento i fan di Dayane Mello non devono preoccuparsi di squalifiche o ripercussioni alla gieffina amata, ma questa non è la prima volta in cui la showgirl viene accusata di aver bestemmiato, l’ultima volta è stata qualche settimana fa quando la modella stava chiacchierando con Malgioglio e Maria Teresa Ruta, tutti sul web sentendo le parole della Mello hanno iniziato ad attaccarla sentendo una bestemmia, in realtà l’attenzione della brasiliana era stata attirata da una foto sul microfono di Cristiano ed ha semplicemente esclamato “che foto madonna” con tanto di risate.

Leggi anche->GF Vip, caos in casa: “Giulia è fidanzata”. Pierpaolo vuole spiegazioni

Ovviamente i sostenitori di Dayane sono subito ricorsi a osservare il presunto video e rallentandolo hanno scoperto che non si trattava di nessuna blasfemia, semplicemente la modella, non essendo italiana si mangia le parole e quella frase poteva sembrare una bestemmia.