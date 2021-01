Elena Morali, il vestito non copre le sue curve: “Potevi anche non metterlo”

Elena Morali ha postato una serie di foto che non hanno lasciato troppo spazio all’immaginazione. Una in particolare è stata davvero bollente

La showgirl ha fatto impazzire i follower di Instagram con una serie di post che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche che da tempo ormai non passano inosservate. Bellezza e sensualità il marchio di fabbrica per la compagna di Luigi Favoloso che sulla sua pagina ufficiale sta raccogliendo una serie di consensi record tra like e commenti. Tantissimi i fan che si dicono pazzi di lei e del suo fisico perfetto. Con delle curve da capogiro che confermano la sua splendida forma. Dall’ufficializzazione della relazione con l’ex di Nina Moric, sembra davvero una persona diversa. Finalmente sorridente e serena, la bionda Elena sta sprigionando tutta la sua sensualità che da troppo tempo aveva smesso di mostrare anche a causa di vicende personali che l’avevano turbata molto. In particolare la fine della storia con il comico Scintilla non è stata una bella parentesi della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali adesso appare in grandissima forma ed innamoratissima del compagno Luigi Favoloso. Tra i due c’è davvero una forte intesa, con la passione che sembra aver preso entrambi. In attesa che ci possano essere ulteriori sviluppi nella loro relazione che fa pensare a qualcosa di importante tra loro a breve, lei continua a divertirsi a provocare i suoi follower con post che mettono in risalto le sue qualità fisiche che non passano inosservate. Post che abbiamo pubblicato sopra e sotto e che in entrambi i casi hanno messo in evidenza dei dettagli bollenti che non sono sfuggiti ai follower. Scollature abbondanti che hanno mostrato il décolleté della showgirl che ha lasciato senza parole i suoi follower. Come detto le foto che vi abbiamo mostrato e che hanno avuto un grandissimo successo sul web le lasciamo commentare a voi.