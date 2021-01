Bianca Guaccero, la scollatura stuzzica i follower: “Che l’attesa sia creativa”

Bianca Guaccero ha stupito i follower di Instagram con uno scatto che ha messo in evidenza una scollatura non passata inosservata

La conduttrice pugliese nell’ultimo periodo è molto attiva sui social, soprattutto su Instagram con tanti post che lasciano il segno nei suoi follower. Bellezza e sensualità fuori discussione, la 39enne di Bitonto sa bene come attirare l’attenzione dei fan con post che mettono sempre in risalto le sue qualità fisiche. Che continuano a far innamorare i follower, che si dicono spesso pazzi di lei. Non solo foto di oggi, l’attrice e conduttrice con i numeri da influencer ama postare anche foto del passato e che mostrano gli anni della sua giovinezza. Senza dubbio possiamo affermare che per lei il tempo si sia fermato, in quanto pare che non ci sia alcuna differenza tra le foto del passato e quelle di oggi. “Eterna giovinezza e bellezza” i commenti più diffusi sotto le foto che pubblica.

Bianca Guaccero ha pubblicato un post che ha mostrato tutta la sua sensualità. Foto che ha stuzzicato e non poco i follower a causa di una scollatura evidente che non è passata inosservata. Tanti i commenti, anche ironici, che hanno testimoniato il successo dello scatto. “E se poi c’è da attendere… che l’attesa sia creativa! 😉🎬” il commento dell’attrice e conduttrice che ha raccolto numeri importanti in quanto a like e commenti. Frase che ha stuzzicato la fantasia dei suoi follower che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento, anche ironico, allo scatto che come detto ha evidenziato la scollatura abbondante che ha innescato una serie infinita di commenti da parte dei follower. Che hanno voluto esprimere il loro gradimento allo scatto che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi dopo il successo che ha fatto registrare su Instagram.