GF Vip, Paolo Brosio: “Baci tra donne e tra uomini: è un’ipocrisia”

Paolo Brosio si scaglia contro il Grande Fratello Vip 5 e lo attacca per i baci omosessuali trasmessi in tv: “Ipocrisia, perché allora il mio amore è scandaloso?“. Ecco le sue parole pronunciate per le pagine di Novella 2000.

Probabilmente a Paolo Brosio ancora scottava la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 5 ed infatti si è scagliato proprio contro ad esso: l’ultima sua trovata è stata quella di accusare i telespettatori di ipocrisia. Il 64enne ha lanciato diverse frecciatine al reality che hanno fatto scattare la polemica. Ecco che cosa ha detto.

Paolo Brosio: l’avventura al Grande Fratello Vip

L’esperienza di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip 5 è stata breve: entrato a reality già avviato e ben rodato, il giornalista è stato eliminato con il televoto dal pubblico solo dopo 7 giorni di permanenza della Casa, nel corso della 17esima puntata dello show più seguito di Canale 5.

Brosio sarebbe dovuto entrare nella casa di Cinecittà ben prima, nel mese di settembre, ma dopo aver scoperto la propria positività al Coronavirus ha dovuto passare un lungo periodo di isolamento.

Solo dopo un mese di degenza è riuscito a varcare le soglie della porta rossa, rimanendo in gioco però solo per una settimana. A non piacere al pubblico, che aveva deciso la sua eliminazione con un misero 3% di preferenze, erano state le sue uscite infelici su Dayane e Rosalinda, il suo negazionismo del Covid – 19 e in particolare un’agghiacciante battuta su Auschwitz, che gli ha dato il colpo di grazia.

Insomma il GF Vip per Brosio non si può dire che sia stato proprio un successo, anche se dopo la sua partecipazione al reality ha iniziato ad essere al centro del gossip rosa grazie alla relazione con la sua giovane compagna Maria Laura De Vitis.

L’intervista a Novella 2000

Proprio della sua nuova relazione si è parlato in un’intervista per il magazine Novella 2000. Le sue parole però di certo non sono passate inosservate, nemmeno ai lettori più distratti. Brosio ha infatti attaccato il Grande Fratello, trovando sbagliato l’atteggiamento dei suoi telespettatori.

Secondo ciò che ha sostenuto nell’intervista infatti, durante il reality sono stati trasmessi parecchi baci tra donna e donna e tra uomo e uomo e questo non ha scandalizzato nessuno, mentre il suo amore con Maria Laura De Vitis avrebbe invece indignato tutti. L’uomo ha così provato a difendere il suo tanto discusso rapporto con la compagna, che ha 22 anni, mentre lui di anni ne ha 64. L’ex giornalista di Tg4 si è sfogato, quindi, con un tono estremamente polemico, infastidendosi molto quando si è toccato l’argomento della sua fidanzata di 42 anni in meno di lui.

Paolo Brosio: le sue parole

Ciò che Brosio ha denunciato a Novella 2000 ha suscitato grande sgomento.

“C’è una grande ipocrisia. In tv si vede di tutto e nessuno dice nulla, al GF Vip passano baci tra donne, effusioni tra uomini“, ha spiegato il giornalista, facendo chiaro riferimento al rapporto al limite fra amore ed amicizia che c’è tra Adua Del Vesco e Dayane Mello e quello tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

“Se un etero bacia un omosessuale diventa un idolo, ma un uomo maturo che ama una donna giovane è scandaloso. Ma stiamo scherzando?“, ha detto l’uomo, concludendo con: “Credo che l’uguaglianza valga per tutti“.

Che questo sia un nuovo caso come quello di Stefano Bettarini che, ancora arrabbiato per la sua espulsione, si sta scagliando in questi giorni contro il Grande Fratello 5 per i suoi contenuti? Come risponderà Alfonso Signorini? Non resta che stare sintonizzati per scoprirlo.