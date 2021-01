Pamela Prati irresistibile, la buonanotte scatena i follower: “E le ventenni mute”

Pamela Prati in grandissima forma su Instagram: la showgirl ha postato una foto per augurare la buonanotte che ha fatto il giro del web

E’ bastata una foto della showgirl per scatenare il web ed i follower di Instagram in particolare. La pagina ufficiale della 62enne di origini sarde è stata presa d’assalto dai fan che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un like o un commento di gradimento al post che ha mostrato un dettaglio davvero bollente. Non è la prima volta che accade che l’ex prima ballerina del “Bagaglino” riesce ad ottenere dei numeri così importanti, con i fan che non hanno mai dimenticato le sue apparizioni in televisione. Da qualche tempo anche la sua popolarità sul web è in forte crescita, con i post che riescono a raggiungere numeri quasi da influencer di successo. Cosa che è accaduta per l’ultimo scatto che ha voluto condividere con i suoi follower che davvero sono rimasti senza parole davanti alla sua freschezza fisica.

Pamela Prati protagonista del web. Le è bastato un semplice post per augurare la buonanotte a tutti per fare il giro del web grazie alla sua freschezza fisica. Per lei gli anni sembrano davvero non trascorrere mai, con le curve bollenti che continuano a far sognare il pubblico che non perde occasione per dimostrarle affetto e sostegno nei suoi confronti. Il post della buonanotte con un vestitino rosso cortissimo ha mostrato le sue gambe perfette che hanno fatto sognare i suoi fan. Migliaia i like per il post ma anche i commenti che hanno esaltato la sua forte sensualità. Uno in particolare ha espresso l’opinione della maggioranza dei follower: “Pamela nemmeno le ventenni hanno sto fisico poi da premettere che sei tutta naturale che è difficile oggi trovare una naturale complimenti e non dare retta alle critiche ❤️”. Post che ha trovato d’accordo i follower ma anche la diretta interessata che ha apprezzato quelle parole nei suoi confronti. Post pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.