Flavio Briatore, da Dubai a Montecarlo il passo è breve: “E noi con la pandemia”

Flavio Briatore ha postato una foto su IG scattata da Elisabetta Gregoraci: il suo spostamento da Dubai a Montecarlo ha scatenato le polemiche

L’imprenditore piemontese ha postato una foto su Instagram in aereo dopo la fine della sua vacanza a Dubai insieme alla famiglia. Per lui lo spostamento è dagli Emirati Arabi a Montecarlo, per continuare un soggiorno tra relax e lavoro. Il proprietario de Billionaire ha trascorso con Elisabetta Gregiraci ed il figlio Nathan Falco giorni felici e rilassati, dopo tante polemiche che hanno riguardato proprio la partecipazione della sua ex al Grande Fratello Vip. La trasmissione che Elisabetta ha voluto abbandonare nel momento in cui ha appreso del prolungamento del programma fino a febbraio almeno. Per lei impossibile stare lontana da Nathan Falco nelle festività natalizie, e per questo l’uscita anticipata dalla casa nonostante fosse tra le favorite alla vittoria finale. Un po’ come successo nella scorsa edizione del programma di Alfonso Signorini ad Adriana Volpe, costretta ad uscire per motivi personali dal reality.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Flavio Briatore non pensava di scatenare le forti polemiche con il post che ha pubblicato su Instagram e che ha mostrato lo spostamento da Dubai a Montecarlo con aereo privato. A scattare lo scatto è stata Elisabetta Gregoraci che in un commento al post ha scritto “Brava la fotografa” facendo intendere di essere stata lei a farlo. Tanti i follower che hanno avuto parole di approvazione per l’imprenditore piemontese, ma ci sono stati anche stavolta dei follower che non hanno apprezzato l’ostentare i loro movimenti ed il loro benessere in un momento difficile per l’Italia e non solo. “E noi con la pandemia” ha scritto qualcuno per sottolineare la gravità del momento. In ogni caso ci sono stati anche follower che hanno apprezzato lo scatto e che si sono complimentati con l’imprenditore, esaltando al massimo la sua figura: “Sei il più Grande Imprenditore di tutti i tempi dovresti entrare in politica 🥰🥰🥰”. E voi, cosa ne pensate? Lo vedreste bene l’imprenditore in politica?