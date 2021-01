Belen Rodriguez, la maglietta scopre le sue curve: “Meraviglia, le altre mute”

Belen Rodriguez irresistibile nell’ultimo post su Instagram. La showgirl argentina ha lasciato tutti i follower senza parole

Ancora una volta la showgirl argentina è riuscita a lasciare senza parole i suoi follower di Instagram grazie ad una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche. Che da sempre sono apprezzate anche sul web, oltre che nelle sue apparizioni televisive. Sui social la sua popolarità rimane da personaggio pubblico di primissimo piano, con i post che riescono ad ottenere ad ogni occasione like e commenti che non si contano. Cosa che è accaduta anche per l’ultimo scatto che ha pubblicato e che ha ottenuto dei numeri che hanno mostrato ancora una volta la popolarità che è propria delle star del web. In queste settimane la bellezza argentina appare in grande spolvero, con la notizia della sua presunta gravidanza che ha acceso i radar del gossip. La relazione con Antonino Spinalbese sembra andare a gonfie vele per la gioia dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez irresistibile nell’ultimo scatto su Instagram. Ancora una volta la showgirl è riuscita a distinguersi dalla massa con uno scatto che ha evidenziato le sue qualità fisiche, che in primis restano quelle di una bellezza mozzafiato e un fisico perfetto. A rendere ancora più suggestivo il post la posa dell’argentina ed una maglietta bianca sottile e stretta che ha evidenziato delle curve che non sono passate inosservate. Insomma, per lei l’ennesima affermazione con i follower che non hanno trovato le parole giuste per poter esprimere tutto la loro approvazione nei suoi confronti. Cosa che come detto le accade di frequente su Instagram dove rimane tra i personaggi più cliccati in assoluto. “Meraviglia, l altre mute” ha scritto qualcuno. Ma anche “Rimani la più bella di tutte. Anzi, le altre restano mute di fronte alla tua perfezione”. A voi i commenti.