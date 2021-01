Jo Squillo, forti critiche per il viaggio alle Maldive: “Non devo nascondere niente”

Jo Squillo ha ricevuto delle pesanti critiche per via di un suo viaggio alle Maldive in questo periodo particolare che stiamo vivendo

E’ stata un icona sexy negli anni 90′ insieme a Sabrina Salerno. Ma la 58enne milanese ancora oggi è una donna attraente e seducente, che riesce ancora a scatenare emozioni nei suoi fan. Non presente in televisione come in passato, possiamo dire che invece su Instagram è molto attiva, con i suoi post che attirano l’attenzione generale. Con Sabrina Salerno nel 1991 partecipò al Festival di Sanremo con il tormentone “Siamo donne”, che sancì la trasgressività della coppia che fece scalpore anche sul palco dell’Ariston. Insieme hanno percorso qualche anno, con la loro carriera musicale che si è poi lentamente conclusa. Ma entrambe le icone sexy sono rimaste amatissime anche a distanza di anni. E c’è da dire che entrambe sono riuscite a mantenere un aspetto fisico invidiabile. Su Instagram Jo riesce a mantenere un rapporto diretto anche con i suoi follower.

Jo Squillo ha pubblicato una serie di post su Instagram che hanno messo al centro dell’attenzione le sue curve che hanno mostrato la sua perfezione fisica. Curve che hanno infiammato i follower. Per lei il tempo sembra proprio essersi fermato, con la freschezza fisica che fa invidia a tante altre giovani ragazze che non reggerebbero il confronto con la cantante milanese. Gli scatti che ha pubblicato sono quelli che fanno riferimento al viaggio alle Maldive per impegni lavorativi. Alcuni follower non avrebbero gradito quelle foto, tra l’altro pubblicate in un periodo complicato per il nostro paese. La diretta interessata si è giustificata rispedendo le accuse al mittente. Per lei si è trattato di impegni di lavoro che l’hanno costretta allo spostamento. “Ho rispettato tutte le regole, ed ho fatto il tampone in uscita ed entrata dal paese”. Come a confermare che tutto quello che ha fatto è stato nel rispetto delle regole. “Non devo dare spiegazioni e non nascondo niente” ha ribadito. La cantante durante la prima fase dell’emergenza in effetti si è anche attivata per dare sostegno alle persone malate, con delle visite che ha anche mostrato su Instagram.