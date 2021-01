Valeria Marini senza veli su Instagram: “Abbiamo bisogno di caldi abbracci”

Valeria Marini ha pubblicato un post su Instagram che ha scatenato le fantasie dei follower coperta solo parzialmente da un lenzuolo

Senza veli e coperta solo da un lenzuolo bianco, ha lasciato trasparire le sue curve. Diciamolo pure: a 53 anni la showgirl romana resta una delle bellezze assolute, una donna capace di far innamorare ancora milioni di italiani grazie alle sue curve e ed un fisico da capogiro. Nell’ultimo periodo appare anche molto attiva sui social, dove sembra trascorrere molto più tempo rispetto al passato. I numeri del consenso cominciano a darle soddisfazioni anche sul web, tanto che i suoi post stanno aumentando di numero. Seguita da tantissimi ammiratori, adesso è anche un personaggio pubblico apprezzato sui social, con Instagram che resta quello suo preferito. In televisione l’abbiamo ammirata nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nel programma di Alfonso Signorini ha fatto vivere momenti epici al pubblico soprattutto negli scontri con la rivale Rita Rusic.

Valeria Marini non è mai entrata in sintonia con l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, l’uomo con il quale ha avuto una relazione di parecchi anni proprio dopo la separazione dell’imprenditore cinematografico dalla Rusic. La sua breve apparizione nel programma che è stato poi vinto da Paola Di Benedetto ha regalato picchi di ascolto proprio per l’attenzione che riesce a catalizzare nei suoi confronti. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha voluto mostrare a tutti di essere ancora tra le migliori donne in circolazione. Coperta solo parzialmente da un velo, ha lasciato intravedere le sue curve che hanno fatto impazzire i follower. Il gioco del vedo non vedo ha contribuito a rendere l’atmosfera incandescente, insieme al suo commento “Abbiamo bisogno di caldi abbracci”. I follower non hanno perso tempo lasciando commenti di approvazione e like sotto il suo post. Insomma, uno scatto che ha regalato emozione al popolo del web e che vi riproponiamo sotto per un vostro giudizio.