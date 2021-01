Martina Stella: maglietta bagnata e curve in vista accendono la passione dei follower

Martina Stella ha infiammato il web con una foto che ha messo in evidenza le sue curve mozzafiato: follower pazzi dell’attrice toscana

Una serie di scatti bollenti dell’attrice toscana hanno infiammato il web. Non è la prima volta che accade che su Instagram la 36enne riesce a catturare l’attenzione dei suoi follower che non resistono alla tentazione di esprimere il loro gradimento nei suoi confronti. Bella e sensuale, ma anche con un fisico perfetto e delle curve che fanno sognare, da tempo sui social riesce a trovarsi al centro dell’attenzione. Lo ha fatto per tutta l’estate, seppure nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento per via dell’emergenza Coronavirus che ha condizionato anche la sua vita. Ma anche in un momento delicato e difficile, la bellezza di Impruneta non ha mai perso l’ottimismo e quel sorriso che fa impazzire i suoi ammiratori. Tanti i like ed i comenti che si possono leggere sulla sua pagina ufficiale, con i fan che a volte non si trattengono anche con frasi colorite ad esaltare la sue perfezione fisica.

Martina Stella ha scatenato i follower di Instagram con un post che ha evidenziato la sua perfezione fisica, e delle curve che hanno lasciato i follower senza parole. Sin dalla sua pubblicazione lo scatto ha fatto il classico giro del web, con migliaia di consensi da parte dei follower, ma anche da personaggi dello spettacolo e della televisione. Sotto la doccia la maglietta rosso porpora ha acceso la passione dei suoi ammiratori, che si sono scatenati in una serie di commenti che hanno inondato in poco tempo la sua bacheca di affetto ed ammirazione nei suoi confronti. Il suo commento al post è stato chiaro e sintetico: “Sii sempre te stessa, al massimo puoi non piacere 😉. Nella mia vita ho affrontato sempre tante battaglie e superato tanti ostacoli, ma ho rispettato sempre me stessa 💪”. Post che abbiamo pubblicato sotto lasciando come sempre a voi i commenti.