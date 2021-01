Elena Morali senza veli incanta i follower: “La tua bellezza non ha rivali”

Elena Morali regina di Instagram: la compagna di Luigi Favoloso ha postato una foto bollente che ha infiammato i suoi follower

“E a voi il bianco e nero piace??? O preferite le foto a colori????”. Questa la domanda che ha posto ai follower di Instagram e che ha fatto impazzire Instagram. La compagna di Luigi Favoloso è apparsa in grandissima forma, come del resto è stata irresistibile anche nelle sue ultime apparizioni. Possiamo dire con certezza che il rapporto con il nuovo partner da alcuni mesi le sta regalando una forte stabilità, con il sorriso e la luce dei suoi occhi che descrivono meglio di qualsiasi parola il suo stato d’animo. Innamorata e serena, ha definitivamente chiuso con il suo passato burrascoso e triste. Ci ha messo un po’ prima di tornare se stessa, ma con l’ex di Nina Moric adesso sembra poter scrivere pagine importanti nella sua vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Elena Morali non ha mai smesso di provocare i suoi follower con dei post bollenti e spesso senza veli su Instagram. Foto e video che hanno messo in risalto la sua forte sensualità che ha fatto impazzire il popolo del web, che stravede per lei e per il suo fisico perfetto. Non a caso i commenti che si leggono sotto gli scatti che pubblica sono una continua esaltazione della sua bellezza, con complimenti che si sprecano per lei che rimane uno dei volti più apprezzati in assoluto. Anche l’ultimo post che ha condiviso ha messo in risalto le sue qualità fisiche che hanno raccolto una serie di consensi importanti e che hanno confermato la sua forte popolarità. L’intimo ha mostrato il sui fisico perfetto e la sue curve che hanno attirato l’attenzione di migliaia di follower. Post che ha raccolto un ampio consenso, con i commenti sotto il post che hanno certificato ancora una volta la sua forte popolarità sui social. Foto pubblicata sotto, a voi i commenti.