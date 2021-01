Matilde Brandi ha annunciato la rottura dal marito Marco: tra di loro c’era aria di crisi già da diverso tempo

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata single dopo venti anni. Marco, noto commercialista della Capitale ha deciso di lasciarla, dopo un lungo periodo di crisi. Matilde Brandi aveva annunciato la crisi già dentro la casa e a quanto pare le cose tra i due si sono messe sempre peggio. La show girl ne ha parlato con Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che vedremo domani 16 gennaio.

Tra Matilde Brandi e il compagno Marco è finita

Matilde Brandi ha raccontato alla conduttrice televisiva, che la crisi con Marco va avanti da diverso tempo, ovvero dallo scorso agosto. Sembra che il compagno non abbia mai accettato la sua scelta di partecipare al Grande Fratello Vip, dove tra l’altro è stata una delle protagoniste più amate di questa edizione. La situazione tra i due è peggiorata al suo ritorno a casa, quando è stata eliminata dal reality.

La Brandi ha spiegato che al rientro ha trovato un uomo diverso, freddo. La ballerina ha ammesso anche che è rimasta molto delusa dal suo atteggiamento e che ha dovuto mandargli un messaggio per capire cosa stesse accadendo. Marco Costantini l’ha lasciata così, tramite un sms, senza avere nemmeno il coraggio di guardarla in faccia. “Da quel momento è sparito, non lo vedo da tre mesi”, ha concluso.

Nessun terzo incomodo nella coppia: il motivo della separazione

Durante la lunga chiacchierata con Silvia Toffanin, Matilde Brandi ha cercato anche di motivare la scelta del marito. Secondo lei non c’è nessuna seconda donna, nella vita di Marco. Semplicemente, lui non l’amava abbastanza e in fondo, secondo il suo pensiero, non l’ha mai amata (nonostante i 20 anni trascorsi insieme).

La show girl, ha ammesso anche che spesso si è sentita trascurata dal suo uomo e oggi che è single cerca una persona che davvero l’accetti per come è. Intanto, per adesso vuole concentrarsi solo sul suo lavoro e sui suoi progetti futuri. Ovviamente, senza mai trascurare le due figlie, che sono la sua unica ragione di vita.