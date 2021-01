Giulia De Lellis compie 25 anni e si fa un regalo da migliaia di euro (FOTO)

Giulia De Lellis oggi compie 25 anni e non si risparmia un regalo da capogiro dal valore di migliaia e migliaia di euro

Per il suo 25esimo compleanno Giulia De Lellis si è fatta un autoregalo con i fiocchi. La nota influencer, ha fatto perdere la testa a tutti i suoi fan quanto ha mostrato il suo ultimo acquisto. La giovane ed ex corteggiatrice di Uomini e donne, festeggerà con tutta la sua famiglia: ha già organizzato tutto, rispettando ovviamente tutte le regole anti Covid. Prima di entrare nel dettaglio dei festeggiamenti Giulia ha voluto condividere con tutti il suo regalo: la Kelly di Hermès.

Giulia De Lellis si fa un autoregalo da capogiro

Giulia De Lellis attraverso una serie di scatti pubblicati sul suo account Instagram, ha mostrato passo per passo il suo acquisto. L’ex corteggiatrice si è diretta nel negozio della famosa casa di moda, ordinando la borsa dei suoi sogni. Si tratta, come detto in precedenza della Kelly di Hermes, dal prezzo stratosferico.

Infatti, la cifra si aggira dai dieci mila euro in su fino a sfiorare i 100 mila. Sicuramente, un regalo particolare e non alla portata di tutti. Per averla non è nemmeno semplice: bisogna mettersi in lista d’attesa e spesso si può aspettare addirittura 4 anni. Come si vede dalle immagini postate, la De Lellis è al settimo cielo e chiede aiuto ai suoi follower per scegliere il colore giusto, tra il rosa e viola.

Il brutto spavento a poche ore dal suo compleanno

La nota influencer dopo essere uscita dal negozio ha ringraziato tutti i suoi fan per averla aiutata in una scelta non troppo semplice. Giulia ha fatto sapere di essere felice come una bambina e di aver realizzato finalmente quel sogno che attendeva da anni. Intanto, proprio ieri sera, ha fatto prendere un forte spavento ai suoi seguaci.

Appena alzata dal letto, è scivolata battendo la testa a terra. Un dolore così forte che l’ha costretta a sedersi sul divano e riposare. Inoltre, ha fatto sapere che nei prossimi giorni chiederà un consiglio ad un medico per fare dei controlli. Per ora, vuole godersi la sua festa…