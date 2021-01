Vediamo insieme, finalmente, la data di inizio del programma l’Isola dei famosi 2021, ed altre anticipazioni che nessuno si aspettava.

Il programma, condotto quest’anno da Ilary Blasi, ovvero L’Isola dei famosi è molto attesa, ed amato, e finalmente si conosce la data di inizio.

Vediamo insieme tutte le anticipazioni che sono state confermate, del programma che sicuramente terrà incollati al televisione, moltissimi telespettatori.

L’isola dei Famosi 2021: Svelata data d’inizio ed altre scioccanti anticipazioni

Come sappiamo, un’altro reality molto seguito ed amato, terminerà il 26 di febbraio, e stiamo parlando del Grande Fratello Vip, che ha prolungato la sua messa in onda di moltissime settimane, rispetto al prefissato.

Ma un’altro programma molto attesa dal pubblico a casa è, L’isola dei famosi, un’altro reality, condotto in questa nuova versione dalla super seguita Ilary Blasi che ha preso il posto di Alessia Marcuzzi.

E stando al sito sempre super informato, ovvero Tvblog.it, c’è anche la data di inizio, che praticamente è successiva alla fine del Grande Fratello, ovvero lunedì 8 marzo.

Ma al momento non ci sono conferme ufficiali, ma solamente voci dal web, ma stando sempre al sito, ancora non è stato confermato l’inviato dall’Honduras.

Sono il lizza, Alvin ed Aurora Ramazzotti, anche se nei giorni passati si era vociferato anche per Tommaso Zorzi.

Parlando invece degli opinionisti presenti in studio, ancora non si hanno informazioni in merito.

Per la location del reality, è stato confermato l’Honduras, anche se si era vociferato di un’altro posto in Europa, ma poi non presa in considerazione per via della pandemia in corso per Covid.

Passando invece, a chi saranno i concorrenti, la voce che si era sparsa nei giorni scorsi è stata smentita dalla diretta interessata, ovvero Asia Argento, che ha dichiarato di non partecipare assolutamente.

Per quanto riguarda invece, Giorgio Manetti, Nicola Vivarelli, Eleonora Giorgio, Brandi Giorgi, Patrizia Rossetti e Jill Cooper, al momento nessuno ha dato smentite, quindi li dovremmo vedere nel cast.

