Vediamo insieme che cosa è successo a Benedetta Rossi, insieme al marito Marco, che sono stati fotografati insieme a letto.

La super amata food blogger italiana, ovvero Benedetta Rossi, aveva deciso, poco prima di natale di prendersi una pausa dai vari social.

Vediamo insieme però, che cosa è stato pubblicato nelle ultime ore, che ha lasciato tutti senza parole, perché non era mai successo.

Benedetta Rossi ed il marito sorpresi a letto insieme: la crisi è lontana

Lei ha iniziato il suo enorme successo, piano piano, iniziando da qualche semplice tutorial, e con la sua enorme competenza ma anche grandissima simpatia, ha conquistato un pubblico sempre più ampio.

Stiamo parlando ovviamente di Benedetta Rossi, la food blogger per eccellenza in Italia, che si riprende nella sua cucina, in campagna.

Benedetta, ha anche all’attivo ben 5 libri, tutti di grandissimo successo, che scalano le vette delle classifiche.

L’ultimo, in ordine cronologico si chiama “insieme in cucina”, e possiamo trovare oltre alle ottime ricette, anche piccoli interventi del marito, che lei chiama, scherzosamente “le ricette inutili di Marco”.

Ma torniamo a quando, poco prima di Natale, ha stupito tutti i fan, dichiarando che voleva prendersi del tempo per se, e per il marito, staccando dai vari social.

In molti hanno pensato che ci fossero dei problemi nella coppia, ma così non sembra, e nella serata di ieri hanno pubblicato una divertente immagine.

Si vedono, infatti, Benedetta e Marco, al letto insieme, sotto le coperte, e come loro stessi hanno scritto, davano il via al gossip.

Molti utenti, hanno anche iniziato a scrivere eventuali titoli di articoli, che sarebbero nati da li a breve.

L’immagine è molto tenera, e mostra una coppia felice ed innamorata, in un momenti tutto loro, che hanno deciso di condividere in modo simpatico.

E voi cosa ne pensate di Benedetta come food blogger? Avete mai provato le sue squisite, ma anche semplici, ricette?