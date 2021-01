Carlotta Mantovan dopo Frizzi ritrova il sorriso: “E’ Amore vero”

Carlotta Mantovan di nuovo felice accanto al suo nuovo amore: ecco la nuova vita della conduttrice dopo la tragica scomparsa di Fabrizio

Sono quasi tre anni da quando Fabrizio Frizzi ha lasciato sua moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella. Un dolore fortissimo e soprattutto difficile da superare. La giornalista, però, non si è abbattuta e grazie all’aiuto della sua bambina e dei propri familiari è riuscita ad andare avanti. Pochi istanti fa, la vedova ha postato uno scatto dolcissimo, dove si è mostrata completamente diversa: felice e accanto al suo “nuovo” amore.

La nuova vita di Carlotta Mantovan dopo la scomparsa di Frizzi

La perdita prematura di Fabrizio Frizzi è stato uno shock per tutti. Carlotta Mantovan e il compianto avevano un rapporto bellissimo e per il conduttore è stato subito colpo di fulmine. Nonostante le tante chiacchiere, per via della troppa differenza di età, entrambi si sono amati e rispettati, e Carlotta ha sempre camminato a testa alta.

Dopo la tragica scomparsa di Frizzi, la donna si è schiusa nel suo dolore, concentrandosi su sua figlia Stella e il proprio lavoro. Nello stesso tempo, però non ha mai abbandonato le sue passioni, tra cui quella per i cavalli. Carlotta nel tempo libero dedica molto tempo ai quadrupedi e posta, sopratutto nei weekend immagini insieme al suo animaletto preferito.

La vedova felice accanto al suo nuovo amore

Si sa che gli animali riescono a trasmettere un amore che va oltre ogni cosa, e Carlotta Mantovan è riuscita a risollevarsi proprio così. C’è da dire anche che alla conduttrice questa passione le è stata tramandata proprio da Fabrizio Frizzi e lo stesso hanno fatto con la loro bambina. Anche Stella ama gli animali e come sua madre si diverte a cavalcare.

Nel tempo libero, le due donnine trascorrono molto tempo in un maneggio fuori Roma e questo accade in particolar modo nei week end. Nella foto in questione, Carlotta sorride abbracciata al suo cavallo e tra gli hashtag lo definisce proprio il suo amore.