Antonella Clerici sostituirà Mara Venier a Domenica In? Arrivano le risposte

Antonella Clerici sostituirà Mara Venier a Domenica In? Arrivata poco fa la risposta della diretta interessata. Scopriamo cosa ha detto

Il tormentone sulla successione della conduttrice veneziana alla guida di Domenica In va avanti ormai da mesi, con tante voci che si rincorrono e che parlano di un addio di Zia Mara dal programma storico della Rai. Ma la diretta interessata veramente pensa di abbandonare il suo programma preferito? Questo ancora non lo sappiamo con precisione, anche se lei ha confessato in recenti interviste di essere ormai stanca e che potrebbe decidere di prendersi un po’ di riposo dopo tanti anni consecutivi nel lavoro che ama. Soprattutto l’ultimo anno per lei è stato complicato, non solo per l’emergenza Coronavirus ma anche per delle vicissitudini personali e degli acciacchi fisici. In attesa della decisione definitiva della diretta interessata, cresce la lista delle papabili alla sua successione. Due nomi su tutti hanno preso il sopravvento nelle ultime settimane. Parliamo di Caterina Balivo e Antonella Clerici.

–> Leggi anche Amici, aumentano i casi Covid: Anna Pettinelli positiva, torna Lorella Cuccarini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici)

L’ex conduttrice de “La prova del cuoco” è un personaggio molto noto in televisione. La sua carriera ha preso il via con le trasmissioni sportive, tra tutte si ricorda “Domenica Sprint” che è stata il suo trampolino di lancio. Tra lei e Caterina Balivo sembra esserci quasi un testa a testa tra chi possa prendere il posto della Venier. Ma poche ore fa la bionda Antonella ha dato una risposta secca alla domanda che le è stata fatta a Tv Talk su Rai Tre. La conduttrice lombarda ha spiegato le sue motivazioni di una rinuncia a questa successione.

–> Leggi anche Affari Tuoi Viva gli sposi: nella puntata di stasera c’è un super ospite. I dettagli

Anche perché secondo lei Mara Venier non abbandonerà la guida del programma che non vuole ereditare. Una ipotesi che quindi non le interessa, con il secco “no” alla domanda che tutti avrebbero voluto porle. A questo punto bisogna capire se veramente la Venier possa lasciare la conduzione, perché a quel punto Caterina Balivo potrebbe davvero avere la strada spianata verso un avventura che farebbe volentieri.