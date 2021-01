Affari Tuoi Viva gli sposi: nella puntata di stasera c’è un super ospite. I dettagli

Affari Tuoi viva gli Sposi: nella puntata di stasera 16 gennaio tanti gli ospiti di Carlo Conti. C’è anche un big. Scopriamo tutti i dettagli

Nella quarta puntata del ‘programma dei pacchi’ condotto da Carlo Conti si annunciano tante sorprese. Soprattutto per quelle inerenti agli ospiti in studio che accompagneranno la nuova coppia di sposi nel sogno di vincere un ambito premio per il loro prossimo matrimonio. Come si sa ormai da tempo, quest’anno il gioco è interamente dedicato ai futuri sposi, coppie che nei prossimi mesi coroneranno il loro sogno di vita insieme. Per partecipare alla trasmissione infatti c’è bisogno di possedere i seguenti requisiti: essere sposati già al comune in attesa del matrimonio religioso; possedere il certificato che attesta la frequentazione di un corso pre matrimoniale che indichi anche la data delle nozze; essere una coppia di fatto riconosciuta nei termini di legge. Nelle scorse puntate il programma del conduttore toscano ha tenuto testa alla concorrenza. Che il sabato sera è rappresentata da “C’è posta per te” di Maria De Filippi.

Affari Tuoi Viva gli Sposi andrà in scena tra qualche ora su Rai Uno. L’appuntamento è alle 20.35 con la nuova coppia pronta a sfidare la sorte in cerca di un premio importante da poter portare a casa. Quella di oggi si preannuncia come una puntata tutta da seguire. infatti, a differenza di quanto accaduto nelle scorse edizioni, a partire da quest’anno ad aprire i pacchi ci saranno degli ospiti famosi del mondo dello spettacolo o della televisione. Ad accompagnare il padrone di casa Carlo Conti ci saranno sempre Nino Frassica e Ubaldo Pantani.

Tra gli ospiti di stasera invece ci saranno tre nomi importanti: parliamo di Serena Rossi Francesca Fialdini Alba Parietti e Melissa Satta. Un parterre di tutto rispetto che cercherà di battere anche stavolta la concorrenza della De Filippi. Voi quale programma seguirete in questo sabato sera caratterizzato da freddo e restrizioni anti Coronavirus?