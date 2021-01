Miriam Leone mostra un nuovo look su Instagram: “Sei bellissima anche così”

Miriam Leone è una delle attrici più amate, con la sua popolarità che ha raggiunto vette importanti. Scopriamo il nuovo look mostrato su IG

Tanti i personaggi pubblici, dello spettacolo e della televisione, che in questo periodo hanno deciso di cambiare look e dare un taglio netto con il passato. C’è chi lo ha fatto per scaramanzia, volendosi mettere alle spalle il disastroso 2020 che alla storia passerà come uno degli anni peggiori dell’era contemporanea. Altri per semplice voglia di cambiamenti. Altri ancora per necessità. Soprattutto sono gli attori che, tra un set ed un altro, spesso cambiano il loro aspetto in base alle richieste del mercato del mondo del cinema e quindi del personaggio da interpretare. Anche la bellissima attrice siciliana ha mostrato un netto cambiamento nel suo look. Lo ha fatto mostrando la novità ai suoi follower di Instagram che da tempo ormai la seguono con grande passione. L’ex miss Italia è tra i personaggi pubblici più amati, un’attrice che oltre ad essere bravissima è anche seguita per la sua forte sensualità, che la pone tra le donne più amate del momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam Leone è stata ed è ancora oggi impegnatissima tra un set ed un altro. Ma il suo seguito resta forte anche sui social, dove riesce a catturare l’attenzione generale dei follower con qualsiasi post pubblica. Qualche giorno fa ha aggiornato i fan sul personaggio che sta interpretando nel suo ultimo film. “Trasformismo: lei è Clara, cioè io che interpreto Clara, cioè questo personaggio è la protagonista del film ✨Marilyn ha gli occhi neri✨insieme a Stefano Accorsi”. La foto (postata sopra) relativa al suo impegno cinematografico ha ricevuto tantissimi consensi: “Ci piaci in tutte le foto che posti” ha scritto qualcuno. A testimoniare il forte affetto che i follower non le fanno mai mancare. Nell’ultima foto invece ha mostrato un cambio look che nessuno si aspettava: “Frangettina” il suo commento alla foto (postata sotto) che ha riscosso comunque un alto numero di like e commenti. “Anche così resti bellissima. Una dea”. Tanti commenti simili a quest’ultimo hanno acceso le fantasie dei follower che si sono detti pazzi dell’attrice siciliana.